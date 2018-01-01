Рим. Победа Халеп над Шараповой: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Вчера, 22:01 94 | Теннис / Видео

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) стала финалисткой турнира WTA категории Premier 5 в Риме (Италия), обыграв в трех сетах россиянку Марию Шарапову со счетом 4:6, 6:1, 6:4. В их личном противостоянии лидером остается россиянка – 7:2.



В финале соперницей Халеп будет действующая чемпионка турнира, украинка Элина Свитолина (4).



