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Рим. Победа Халеп над Шараповой: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Румынская теннисистка Симона Халеп (1) стала финалисткой турнира WTA категории Premier 5 в Риме (Италия), обыграв в трех сетах россиянку Марию Шарапову со счетом 4:6, 6:1, 6:4. В их личном противостоянии лидером остается россиянка – 7:2.

В финале соперницей Халеп будет действующая чемпионка турнира, украинка Элина Свитолина (4).

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