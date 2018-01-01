Рим. Халеп обыграла Шарапову и стала соперницей Свитолиной по финалу

Вчера, 21:18 130 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом $ 2,775,745, в одиночном разряде прошел второй полуфинальный матч.



Первая ракетка мира, 26-летняя румынка Симона Халеп (1) в трех партиях одолела 31-летнюю россиянку Марию Шарапову, занимающую в мировом рейтинге 40-е место, со счетом 4:6, 6:1, 6:4/



Поединок продолжался 2 часа 23 минуты. Халеп сделал одиннадцать брейков и упустила восемь своих подач. Теннисистки выполнили по три эйса, при этом Симона совершила пять двойных ошибок, а Мария – девять. Счет их личных встреч стал 7:2 в пользу россиянки.



В финале соперницей Халеп, как и в прошлом году, будет украинка



Теннис. WTA Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,351,720. Одиночный разряд. 56 участниц

1/2 финала

Симона Халеп (Румыния, 1) —Мария Шарапова (Россия) — 4:6, 6:1, 6:4 В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом $ 2,775,745, в одиночном разряде прошел второй полуфинальный матч.Первая ракетка мира, 26-летняя румынка(1) в трех партиях одолела 31-летнюю россиянку, занимающую в мировом рейтинге 40-е место, со счетом 4:6, 6:1, 6:4/Поединок продолжался 2 часа 23 минуты. Халеп сделал одиннадцать брейков и упустила восемь своих подач. Теннисистки выполнили по три эйса, при этом Симона совершила пять двойных ошибок, а Мария – девять. Счет их личных встреч стал 7:2 в пользу россиянки.В финале соперницей Халеп, как и в прошлом году, будет украинка Элина Свитолина (4). На данный момент в их личном противостоянии лидирует украинка – 3:2.Симона Халеп (Румыния, 1) —Мария Шарапова (Россия) — 4:6, 6:1, 6:4