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Рим. Победа Свитолиной над Контавейт: Обзор матча 1/2 финала (Видео)
Украинская теннисистка Элина Свитолина (4) вышла в финал турнира WTA категории Premier 5 в Риме (Италия), обыграв в двух партиях Анетт Контавейт из Эстонии со счетом 6:4, 6:3.

В финале турнира Свитолиной будет защищать свой титул с сильнейшей в противстоянии Симона Халеп (Румыния,1) – Мария Шарапова (Россия).

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