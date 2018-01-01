Надаль не пустил Джоковича в финал на «Мастерсе» в Риме

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €4,872,105. Одиночный разряд. 56 участников

В Риме (Италия) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d’Italia в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Вторая ракетка мира, 31-летний испанец(1) обыграл 30-летнего серба(11), занимающего в мировом рейтинге 18-е место, со счетом 7:6(4), 6:3.За 1 час 56 минут игрового времени Надаль взял три подачи Джоковича и не удержал одну свою. Рафаэль один раз подал навылет и допустил две двойных ошибки, а Новак на подаче не ошибался и выполнил четыре эйса. После этой победы испанец до минимума сократил свое отставание в счете по личным встречам с Джоковичем – 25:26.Соперник Надаля по финалу определится в матче Александр Зверев (Германия, 2) - Марин Чилич (Хорватия, 4).Рафаэль Надаль (Испания, 1) —Новак Джокович (Сербия, 11) – 7:6(4), 6:3