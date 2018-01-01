Свитолина стала первой финалисткой турнира в Риме

Теннис. WTA Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,351,720. Одиночный разряд. 56 участниц

В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом $ 2,775,745, в одиночном разряде прошел первый полуфинальный матч.Четвертая ракетка мира, 23-летняя украинка(4) обыграла 22-летнюю эстонку, занимающую в мировом рейтинге 26-е место, со счетом 6:4, 6:3.Матч продолжался 1 час 14 минут. Свитолина выиграла четыре гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. Соперницы выполнили по три эйса и совершили по две двойные ошибки. Между собой теннисистки играли впервые.В финале турнира Свитолиной придется защищать свой титул либо в матче против румынки Симоны Халеп (1), либо против россиянки Марии Шараповой.Элина Свитолина (Украина, 4) — Анетт Контавейт (Эстония) — 6:4, 6:3