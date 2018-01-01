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Рим. Победа Надаля над Фоньини: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Испанец Рафаэль Надаль (1) вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия), обыграв в трех партиях итальянца Фабио Фоньини со счетом 4:6, 6:1, 6:2.

За выход в финал турнира Надаль сразится с сербом Новаком Джоковичем (11). На данный момент в их противостоянии лидирует Новак - 26:24.

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