На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Александр Зверев обыграл Гоффена и стал последним полуфиналистом на «Мастерсе» в Риме
Александр Зверев обыграл Гоффена и стал последним полуфиналистом на «Мастерсе» в РимеВ Риме (Италия) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом €5,444,985, в одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи.

Действующий чемпион турнира, третья ракетка мира 21-летний немец Александр Зверев (2) в трех сетах переиграл 27-летнего бельгийца Давида Гоффена (9), занимающего в мировом рейтинге десятое место, со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

Теннисисты играли 1 час 47 минут. За это время Зверев сделал три брейка и не удержал две своих подачи. Александр выполнил семь эйсов и дважды ошибся при подаче, а Давид три раза подал навылет при одной двойной ошибке. Это вторая победа немецкого теннисиста в двух встречах с бельгийцем.

В полуфинале Звереву будет противостоять хорват Марин Чилич. (4). В их личном противостоянии лидирует немец – 4:1.

Напомним, первой полуфинальной парой стали испанец Рафаэль Надаль (1) и серб Новак Джокович (11).

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €4,872,105.  Одиночный разряд. 56 участников
1/4 финала
Александр Зверев (Германия, 2) - Давид Гоффен (Бельгия, 9) — 6:4, 3:6, 6:3
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Александр Зверев продолжает защиту титула на «Мастерсе» в Риме
Александр Зверев обыграл Джона Иснера и стал первым финалистом на «Мастерсе» в Риме
Рим. Чилич обыграл Гоффена в третьем круге, Фоньини проиграл Александру Звереву
Чилич обыграл Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал на «Мастерсе» в Риме
Александр Зверев стал чемпионом «Мастерса» в Риме, обыграв в финале Новака Джоковича
Надаль стал последним полуфиналистом на «Мастерсе» в Монте-Карло
Джокович не пустил Нишикори в полуфинал на «Мастерсе» в Риме
Рим. Александр Зверев остановил Раонича на пути в полуфинал
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Рим. Победа Надаля над Фоньини: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Рим. Халеп обыграла Гарсию и стала соперницей Шараповой по полуфиналу
Александр Зверев обыграл Гоффена и стал последним полуфиналистом на «Мастерсе» в Риме
Джокович не пустил Нишикори в полуфинал на «Мастерсе» в Риме
Рим. Контавейт разгромила Возняцки и стала соперницей Свитолиной

Последние новости спорта

11:16 НХЛ. Названы три звезды игрового дня 39 | Хоккей

10:50 Ломаченко – лучший боксер мира по версии ESPN 52 | Бокс

10:34 Джима: Не вижу смысла комментировать слухи о близких отношениях с Велепцом 55 | Биатлон

10:01 Джошуа - Уайлдер: Промоутер рассказал, что может помешать бою 89 | Бокс

09:07 Рим. Победа Надаля над Фоньини: обзор матча 1/4 финала (Видео) 80 | Теннис / Видео

08:22 Рим. Халеп обыграла Гарсию и стала соперницей Шараповой по полуфиналу 109 | Теннис

08:03 Александр Зверев обыграл Гоффена и стал последним полуфиналистом на «Мастерсе» в Риме 99 | Теннис

07:41 НХЛ. Кубок Стэнли. «Вегас» обыграл «Виннипег» и повел 3-1 в финальной серии Запада (+Видео) 104 | Хоккей

22:28 ВАДА предъявило претензии АИБА за проведение чемпионата мира в России 182 | Бокс

22:14 Джокович не пустил Нишикори в полуфинал на «Мастерсе» в Риме 159 | Теннис

Все новости

ФОТО

Победа Ломаченко над Линаресом в фотографиях

Судейская карта поединка Ломаченко – Линарес (Фото)

Ломаченко – Линарес: взвешивание (Фото, Видео)

Василий Ломаченко и Хорхе Линарес на финальной пресс-конференции (Фото, Видео)

Ломаченко и Линерес на открытой тренировке (Фото)

Победа Головкина над Мартиросяном в фотографиях

Вторая победа Белью над Хэем в фотографиях

ВИДЕО

Рим. Победа Надаля над Фоньини: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Рим. Победа Свитолиной над Кербер: обзор матча 1/4 финала (Видео)

ЧМ-2018 по хоккею. Швеция победила Латвию в 1/4 финала: видео обзор матча

ЧМ-2018 по хоккею. Швейцария победила Финляндию в 1/4 финала: видео обзор матча

ЧМ по хоккею-2018. Сборная США обыграла Чехию в 1/4 финала: видео обзор матча

ЧМ по хоккею-2018. Канада победила Россию в 1/4 финала: видео обзор матча

НБА. Мощные данки Хорфорда и Розира - в Топ-5 моментов дня (Видео)





Топ-новости недели

Рим. Свитолина обыграла Кербер и вышла в полуфинал
Украинские «художницы» завоевали четыре медали на Гран-при в Израиле (+Видео)
Рим. Свитолина вышла в 1/4 финала на Кербер
Рим. Свитолина начала защиту титула с разгрома обидчицы Цуренко
Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Испании


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2018 (320)
Апрель 2018 (424)
Март 2018 (604)
Февраль 2018 (586)
Январь 2018 (596)
Декабрь 2017 (441)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги