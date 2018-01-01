Джокович не пустил Нишикори в полуфинал на «Мастерсе» в Риме

Вчера, 22:14 77 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом €5,444,985 проходят четвертьфинальные матчи.



18-я ракетка мира, 30-летний серб Новак Джокович (11) в трех сетах переиграл 24-го номера рейтинга ATP, 28-летнего японца Кеи Нишикори со счетом 2:6, 6:1, 6:3.



За 2 часа 21 минуту, проведенные на корте, Джокович выиграл шесть геймов на приеме и проиграл четыре на своей подаче. Новак выполнил четыре эйса и допустил три двойные ошибки, а Нишикори два раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 13:2 в пользу Новака.



Соперником Джоковича в полуфинале будет испанец



Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €4,872,105. Одиночный разряд. 56 участников

1/4 финала

Новак Джокович (Сербия, 11) – Кеи Нишикори (Япония) —2:6, 6:1, 6:3 В Риме (Италия) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом €5,444,985 проходят четвертьфинальные матчи.18-я ракетка мира, 30-летний серб(11) в трех сетах переиграл 24-го номера рейтинга ATP, 28-летнего японцасо счетом 2:6, 6:1, 6:3.За 2 часа 21 минуту, проведенные на корте, Джокович выиграл шесть геймов на приеме и проиграл четыре на своей подаче. Новак выполнил четыре эйса и допустил три двойные ошибки, а Нишикори два раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 13:2 в пользу Новака.Соперником Джоковича в полуфинале будет испанец Рафаэль Надаль (1). На данный момент в из противостоянии лидирует Новак - 26:24.Новак Джокович (Сербия, 11) – Кеи Нишикори (Япония)2:6, 6:1, 6:3