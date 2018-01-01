На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рим. Шарапова за 3 часа одолела Остапенко и вышла в полуфинал
Рим. Шарапова за 3 часа одолела Остапенко и вышла в полуфиналВ Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом $ 2,775,745 проходят матчи 1/4 финала.

31-летняя россиянка Мария Шарапова, занимающая в мировом рейтинге 40-е место, в трех сетах сломила сопротивление шестой ракетки мира, 20-летней Елены Остапенко (5) из Латвии – 6:7(6), 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 3 часа 10 минут.  

За это время Шарапова выиграла семь геймов на подаче Остапенко и проиграла пять на своей. Мария выполнила шесть эйсов и совершила десять двойных ошибок, а Елена два раза подала навылет при одиннадцати двойных. Ранее теннисистки не встречались.

Соперницей Шараповой в полуфинале станет либо румынка Симона Халеп (1), либо француженка Каролин Гарсия (7).

Теннис. WTA Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,351,720.  Одиночный разряд. 56 участниц
1/4 финала
Мария Шарапова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия, 5) – 6:7(6), 6:4, 7:5
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рим. Шарапова обыграла Гаврилову и вышла в 1/4 финала
Симона Халеп не пустила Елену Остапенко в финал турнира WTA в Пекине
Рим. Кузнецова вышла в 1/8 финала, Шарапова завершила выступление
Шарапова стартовала с победы на турнире в Риме
Шарапова стала чемпионкой турнира в Риме
Шарапова обыграла Гаврилову и вышла в финал турнира в Риме
Шарапова обыграл Азаренко в &#188; финала на турнире в Риме
Рим. Шарапова вышла в третий круг на отказе соперницы
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Джокович не пустил Нишикори в полуфинал на «Мастерсе» в Риме
Рим. Контавейт разгромила Возняцки и стала соперницей Свитолиной
Рим. Шарапова за 3 часа одолела Остапенко и вышла в полуфинал
Рим. Победа Свитолиной над Кербер: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Чилич обыграл Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал на «Мастерсе» в Риме

Последние новости спорта

22:28 ВАДА предъявило претензии АИБА за проведение чемпионата мира в России 89 | Бокс

22:14 Джокович не пустил Нишикори в полуфинал на «Мастерсе» в Риме 89 | Теннис

21:01 Рим. Контавейт разгромила Возняцки и стала соперницей Свитолиной 96 | Теннис

20:41 Рим. Шарапова за 3 часа одолела Остапенко и вышла в полуфинал 106 | Теннис

19:08 Рим. Победа Свитолиной над Кербер: обзор матча 1/4 финала (Видео) 90 | Теннис / Видео

18:54 Итальянец Вивиани выиграл 13-й этап на велогонке «Джиро д’Италия» 89 | Велоспорт

18:36 Колумбиец Гавирия победил на пятом этапе велогонки «Тур Калифорнии» (+Видео) 104 | Велоспорт

17:06 Чилич обыграл Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал на «Мастерсе» в Риме 94 | Теннис

16:14 Надаль стал первым полуфиналистом на «Мастерсе» в Риме 126 | Теннис

15:59 Рим. Свитолина обыграла Кербер и вышла в полуфинал 130 | Теннис / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Победа Ломаченко над Линаресом в фотографиях

Судейская карта поединка Ломаченко – Линарес (Фото)

Ломаченко – Линарес: взвешивание (Фото, Видео)

Василий Ломаченко и Хорхе Линарес на финальной пресс-конференции (Фото, Видео)

Ломаченко и Линерес на открытой тренировке (Фото)

Победа Головкина над Мартиросяном в фотографиях

Вторая победа Белью над Хэем в фотографиях

ВИДЕО

Рим. Победа Свитолиной над Кербер: обзор матча 1/4 финала (Видео)

ЧМ-2018 по хоккею. Швеция победила Латвию в 1/4 финала: видео обзор матча

ЧМ-2018 по хоккею. Швейцария победила Финляндию в 1/4 финала: видео обзор матча

ЧМ по хоккею-2018. Сборная США обыграла Чехию в 1/4 финала: видео обзор матча

ЧМ по хоккею-2018. Канада победила Россию в 1/4 финала: видео обзор матча

НБА. Мощные данки Хорфорда и Розира - в Топ-5 моментов дня (Видео)

НБА. ТОП-10 данков Леброна Джеймса в регулярном чемпионате–2017/18 (Видео)





Топ-новости недели

Рим. Свитолина обыграла Кербер и вышла в полуфинал
Украинские «художницы» завоевали четыре медали на Гран-при в Израиле (+Видео)
Рим. Свитолина вышла в 1/4 финала на Кербер
Рим. Свитолина начала защиту титула с разгрома обидчицы Цуренко
Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Испании


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2018 (312)
Апрель 2018 (424)
Март 2018 (604)
Февраль 2018 (586)
Январь 2018 (596)
Декабрь 2017 (441)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги