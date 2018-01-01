Рим. Шарапова за 3 часа одолела Остапенко и вышла в полуфинал

Вчера, 20:41 97 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом $ 2,775,745 проходят матчи 1/4 финала.



31-летняя россиянка Мария Шарапова, занимающая в мировом рейтинге 40-е место, в трех сетах сломила сопротивление шестой ракетки мира, 20-летней Елены Остапенко (5) из Латвии – 6:7(6), 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 3 часа 10 минут.



За это время Шарапова выиграла семь геймов на подаче Остапенко и проиграла пять на своей. Мария выполнила шесть эйсов и совершила десять двойных ошибок, а Елена два раза подала навылет при одиннадцати двойных. Ранее теннисистки не встречались.



Соперницей Шараповой в полуфинале станет либо румынка Симона Халеп (1), либо француженка Каролин Гарсия (7).



Теннис. WTA Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,351,720. Одиночный разряд. 56 участниц

1/4 финала

Мария Шарапова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия, 5) – 6:7(6), 6:4, 7:5 В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом $ 2,775,745 проходят матчи 1/4 финала.31-летняя россиянка, занимающая в мировом рейтинге 40-е место, в трех сетах сломила сопротивление шестой ракетки мира, 20-летней(5) из Латвии – 6:7(6), 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 3 часа 10 минут.За это время Шарапова выиграла семь геймов на подаче Остапенко и проиграла пять на своей. Мария выполнила шесть эйсов и совершила десять двойных ошибок, а Елена два раза подала навылет при одиннадцати двойных. Ранее теннисистки не встречались.Соперницей Шараповой в полуфинале станет либо румынка Симона Халеп (1), либо француженка Каролин Гарсия (7).Мария Шарапова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия, 5) – 6:7(6), 6:4, 7:5