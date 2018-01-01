Чилич обыграл Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал на «Мастерсе» в Риме

Вчера, 17:06 93 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом €5,444,985, в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



Пятая ракетка мира, 29-летний хорват Марин Чилич (4) победил 26-летнего испанца Пабло-Карреньо Бусту (10), занимающего в рейтинге ATP одиннадцатое место, со счетом 6:3, 6:3.



За 1 час 5 минут, проведенные на корте Чилич сделал три брейка и не позволил Карреньо-Бусте заработать ни одного брейк-пойнта. Марин выполнил пять эйсов и допустил четыре двойных ошибки против четырех эйсов и одной двойной у соперника. Это была третья победа хорвата в трех встречах с испанцем.



Соперник Чилича по полуфиналу определится в матче Александр Зверев (Германия, 2) - Давид Гоффен (Бельгия, 9).



Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €4,872,105. Одиночный разряд. 56 участников

1/4 финала

Марин Чилич (Хорватия, 4) - Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) — 6:3, 6:3 В Риме (Италия) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом €5,444,985, в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Пятая ракетка мира, 29-летний хорват(4) победил 26-летнего испанца(10), занимающего в рейтинге ATP одиннадцатое место, со счетом 6:3, 6:3.За 1 час 5 минут, проведенные на корте Чилич сделал три брейка и не позволил Карреньо-Бусте заработать ни одного брейк-пойнта. Марин выполнил пять эйсов и допустил четыре двойных ошибки против четырех эйсов и одной двойной у соперника. Это была третья победа хорвата в трех встречах с испанцем.Соперник Чилича по полуфиналу определится в матче Александр Зверев (Германия, 2) - Давид Гоффен (Бельгия, 9).Марин Чилич (Хорватия, 4) - Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) — 6:3, 6:3