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Александр Зверев продолжает защиту титула на «Мастерсе» в Риме
Александр Зверев продолжает защиту титула на «Мастерсе» в РимеВ Риме (Италия) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом €5,444,985 завершились матчи третьего круга.

Действующий чемпион турнира, третья ракетка мира 21-летний немец Александр Зверев (2) обыграл 23-летнего британца Кайла Эдмунда, занимающего в мировом рейтинге 19-е место, со счетом 7:5, 7:6(11).

За 1 час 58 минут, проведенные на корте, Зверев сделал три брейка и упустил две своих подачи. Оба соперника на подаче допустили по две двойных ошибки, при этом Александр выполнил девять эйсов, а Кайл – четыре. Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу немца.  

В 1/4 финала Зверев сыграет против бельгийца Давида Гоффена (9), соперник которого – аргентинец Хуан Мартин Дель Потро (5) при счете 6:2, 4:5 отказался от продолжения борьбы.

Ранее Зверева и Гоффен встречались один раз и тогда сильнее был немец.

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €4,872,105.  Одиночный разряд. 56 участников
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 2) — Кайл Эдмунд (Великобритания) – 7:5, 7:6(11)
Давид Гоффен (Бельгия, 9) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) – 6:2, 4:5 Rt
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