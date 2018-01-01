Александр Зверев продолжает защиту титула на «Мастерсе» в Риме

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €4,872,105. Одиночный разряд. 56 участников

В Риме (Италия) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом €5,444,985 завершились матчи третьего круга.Действующий чемпион турнира, третья ракетка мира 21-летний немец(2) обыграл 23-летнего британца, занимающего в мировом рейтинге 19-е место, со счетом 7:5, 7:6(11).За 1 час 58 минут, проведенные на корте, Зверев сделал три брейка и упустил две своих подачи. Оба соперника на подаче допустили по две двойных ошибки, при этом Александр выполнил девять эйсов, а Кайл – четыре. Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу немца.В 1/4 финала Зверев сыграет против бельгийца(9), соперник которого – аргентинец(5) при счете 6:2, 4:5 отказался от продолжения борьбы.Ранее Зверева и Гоффен встречались один раз и тогда сильнее был немец.Александр Зверев (Германия, 2) — Кайл Эдмунд (Великобритания) – 7:5, 7:6(11)Давид Гоффен (Бельгия, 9) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) – 6:2, 4:5 Rt