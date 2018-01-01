Рим. Халеп без борьбы вышла в 1/4 финала, где встретится с Гарсией

Теннис. WTA Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,351,720. Одиночный разряд. 56 участниц

В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом $ 2,775,745 проходят матчи третьего круга.Прошлогодняя финалистка турнира, первая ракетка мира 26-летняя румынка(1) без борьбы стала четвертьфиналисткой, после того, как ее соперница американка(13) снялась с турнира.За выход в полуфинал соревнований Халеп сразится с седьмым номером мирового рейтинга, 24-летней француженкой(7), которая победила десятую ракетку мира, американку(9) со счетом 6:1, 7:6(7).Теннисистки играли 1 час 33 минуты. Гарсия взяла три подачи соперницы и не удержала одну свою. На ее счету пять эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Стивенс один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 2:1 в пользу француженки.На данный момент в личном противостоянии Халеп и Гарсии лидирует румынка – 3:1.Симона Халеп (Румыния, 1) — Мэдисон Кис (США, 13) – RtКаролин Гарсия (Франция, 7) — Слоан Стивенс (США, 9) – 6:1, 7:6(7)