Рим. Шарапова обыграла Гаврилову и вышла в 1/4 финала

Теннис. WTA Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,351,720. Одиночный разряд. 56 участниц

В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом $ 2,775,745 проходят матчи третьего круга.31-летняя россиянка, занимающая в мировом рейтинге 40-е место, нанесла поражение 24-й ракетке мира, 24-летней австралийкесо счетом 6:3, 6:4.Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. За это время Шарапова реализовала семь брейк-пойнтов из 15-ти, Гаврилова – четыре из семи. Мария выполнила семь эйсов и совершила шесть двойных ошибок, против одного эйса и пяти двойных у Дарьи. После этой встречи россиянка вышла вперед в личном противостоянии с Гавриловой – 2:1.За путевкув полуфинал турнира Шарапова поспорит с(5), которая в трех сетах переиграла британку- 2:6, 6:3, 6:4.Ранее Шарапова и Остапенко не встречались.Мария Шарапова (Россия) — Дарья Гаврилова (Австралия) – 6:3, 6:4Елена Остапенко (Латвия, 5) — Йоханна Конта (Великобритания) – 2:6, 6:3, 6:4