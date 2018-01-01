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Рим. Шарапова обыграла Гаврилову и вышла в 1/4 финала
Рим. Шарапова обыграла Гаврилову и вышла в 1/4 финалаВ Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом $ 2,775,745 проходят матчи третьего круга.
 
31-летняя россиянка Мария Шарапова, занимающая в мировом рейтинге 40-е место, нанесла поражение 24-й ракетке мира, 24-летней австралийке Дарье Гавриловой со счетом 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. За это время Шарапова реализовала семь брейк-пойнтов из 15-ти, Гаврилова – четыре из семи. Мария выполнила семь эйсов и совершила шесть двойных ошибок, против одного эйса и пяти двойных у Дарьи. После этой встречи россиянка вышла вперед в личном противостоянии с Гавриловой – 2:1.

За путевкув полуфинал турнира Шарапова поспорит с Еленой Остапенко (5), которая в трех сетах переиграла британку Йоханну Конту - 2:6, 6:3, 6:4.

Ранее Шарапова и Остапенко не встречались. 

Теннис. WTA Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,351,720.  Одиночный разряд. 56 участниц
Третий круг
Мария Шарапова (Россия) — Дарья Гаврилова (Австралия) – 6:3, 6:4
Елена Остапенко (Латвия, 5) — Йоханна Конта (Великобритания) – 2:6, 6:3, 6:4
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