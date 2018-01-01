Рим. Надаль в четвертьфинале встретится с Фоньини

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €4,872,105. Одиночный разряд. 56 участников

В Риме (Италия) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом €5,444,985 проходят матчи третьего круга.Вторая ракетка мира, 31-летний испанец(1) взял верх над 19-летним канадцем, занимающим в мировом рейтинге 29е место, со счетом 6:4, 6:1.Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. За это время Надаль сделал четыре брейка и не позволил Шаповалову заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Рафаэля два эйса при одной двойной ошибке, а Денис пять раз подал навылет и шесть раз ошибся на подаче. Благодаря этой победе испанец сравнял счет по личным встречам с Шаповаловым – 1:1.За выход в полуфинал турнира Надаль сразится с 21-м номером рейтинга ATP, итальянцем, который был сильнее немца, занимающего в рейтинге 21-е место – 6:4, 6:4.За 1 час 33 минуты игрового времени Фоньини сделал три брейка, один эйс и допустил две двойные ошибки. Гоёвчик ответил ему одним брейком и двумя эйсами при пяти двойных ошибках. Ранее теннисисты не встречались.В личном противостоянии Надаля и Фоньини лидирует Рафэль со счетом 10:3.Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Денис Шаповалов (Канада) – 6:4, 6:1Фабио Фоньини (Италия) — Петер Гоёвчик (Германия) – 6:4, 6:4Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) — Аляж Бедене (Словения) – 6:4, 6:7, 6:2Марин Чилич (Хорватия, 4) — Бенуа Пэр (Франция) – 6:3, 6:4