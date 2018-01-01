Рим. Свитолина вышла в 1/4 финала на Кербер

Теннис. WTA Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,351,720. Одиночный разряд. 56 участниц

В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом $ 2,775,745 проходят матчи третьего круга.Действующая чемпионка турнира, четвертая ракетка мира, 23-летняя украинка(4) не без труда прошла 21-летнюю россиянку(14), занимающую в мировом рейтинге 13-е место. Поединок продолжался 1 час 36 минут и завершился в пользу украинки со счетом 0:6, 6:3, 6:2.Свитолина выиграла шесть геймов на приеме и проиграла пять на своей подаче. На счету Элины один эйс и одна двойная ошибка, а Дарья навылет не подала ни разу и совершила четыре двойных ошибки. Это была четвертая победа украинки в четырех встречах с россиянкой.В четвертьфинале Свитолиной предстоит сразиться с 30-й ракеткой мира, 30-летней немкой(11), которая не оставила шансов(LD) из Греции, занимающей в рейтинге WTA 42-е место. За 55 минут Анжелика разгромила соперницу со счетом 6:1, 6:1.Кербер сделала пять брейков и отыграла все три брейк-пойнта, имевшихся у Саккари. Теннисистки выполнили по два эйса, при этом Анжелика допустила три двойные ошибки, а ее соперница – две. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу немки.На данный момент в личном противостоянии Свитолиной и Кербер лидирует украинка – 7:5.Элина Свитолина (Украина, 4) — Дарья Касаткина (Россия, 14) – 0:6, 6:3, 6:2Анжелика Кербер (Германия, 11) — Мария Саккари (Греция, LD) – 6:1, 6:1