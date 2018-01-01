Рим. Возняцки, Шарапова и Винус Уильямс вышли в третий круг, Мугуруса и Каролина Плишкова выбыли

Теннис. WTA Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,351,720. Одиночный разряд. 56 участниц

В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом $ 2,775,745 завершились матчи второго круга.Вторая ракетка мира, 27-летняя датчанка(2) обыграла 24-летнюю бельгийку(Q) со счетом 6:1, 6:4.За 1 час 36 минут игрового времени Возняцки сделала пять брейков и упустила две свои подачи. На счету Каролин один эйс и две двойные ошибки, а Элисон ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в четвертьфинал турнира Возняцки поспорит с(15) из Латвии, которая была сильнее сербки(LL) – 6:4, 6:4.В личном противостоянии Возняцки и Севастовой лидирует датчанка – 3:0.Каролин Возняцки (Дания, 2) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, Q) – 6:1, 6:4Анастасия Севастова (Латвия, 15) — Александра Крунич (Сербия, LL) – 6:4, 6:4Мария Шарапова (Россия) — Доминика Цибулкова (Словакия) – 3:6, 6:4,6:2Дарья Гаврилова (Австралия) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – 5:7, 6:2, 7:6(6)Винус Уильямс (США, 8) — Елена Веснина (Россия) – 6:2, 4:6, 7:5Анетт Контавейт (Эстония) — Светлана Кузнецова (Россия) – 7:5, 7:5Анжелика Кербер (Германия, 11) — Ирина Бегу (Румыния) – 3:6, 7:5, 7:5Мария Саккари (Греция, LD) — Каролина Плишкова (Чехия, 6) – 3:6, 6:3, 7:5