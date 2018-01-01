Джокович вышел в третий круг на «Мастерсе» в Риме

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €4,872,105. Одиночный разряд. 56 участников

В Риме (Италия) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом €5,444,985 проходят матчи второго круга.Прошлогодний финалист турнира, 18-я ракетка мира 30-летний серб(11) одержал победу над 74-м номером мирового рейтинга, 26-летним грузином(Q) со счетом 6:4, 6:2.За 41 час 11 минут, проведенные на корте, Джокович реализовал три брейка из шести и отыграл все четыре брейк-пойнта, имевшихся у Басилашвили. На счету Новака пять эйсов и три двойные ошибки, а Николоз один раз подал навылет и совершил девять двойных ошибок. Между собой теннисисты играли впервые.За выход в четвертьфинал турнира Джокович сыграет против испанца, который на трех тай-брейках одолел восьмого сеяного американца(8) - 6:7(5), 7:6(2), 7:6(5).Ранее Джокович и Рамос-Виньолас встречались пять раз, но пока испанцу не удавалось обыграть Новака.Новак Джокович (Сербия, 11) — Николоз Басилашвили (Грузия, Q) – 6:4, 6:2Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Джон Иснер (США, 8) – 6:7(5), 7:6(2), 7:6(5)