Надаль стартовал с победы на «Мастерсе» в Риме

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €4,872,105. Одиночный разряд. 56 участников

В Риме (Италия) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом €5,444,985 проходят матчи второго круга.Вторая ракетка мира, 31-летний испанец(1) стартовал с разгромной победы над 25-летний боснийцем, занимающий в рейтинге ATP 31-е место. Для Победы со счетом 6:1, 6:0 Рафаэлю потребовался ровно 1 час.Надаль взял пять подач Джумхура и не позволил ему заработать ни одного брейк-пойнта. Навылет испанец не подавал и допустил одну двойную ошибку, Джумхур выполнил два эйса и один раз ошибся на подаче. Благодаря этой победе Рафа вышел вперед в личном противостоянии с боснийцем – 2:1.Следующий соперник Надаля определится в матче Робин Хасе (Нидерланды) — Денис Шаповалов (Канада).Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:1, 6:0