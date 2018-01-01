Рим. Надежда Киченок не пустила свою сестру Людмилу во второй круг в парном разряде

Вчера, 16:10 124 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d’Italia в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинка Надежда Киченок (45-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с австралийкой Анастасией Родионовой (46) стартовали с победы над украинкой Людмилой Киченок (37) и австралийкой Моник Адамчак (47). Поединок прошел в упорной борьбе и завершился в пользу Надежды и Анастасии со счетом 3:6, 7:5, 13-11.



Матч продолжался 1 час 41 минуту. Победительницы сделали три брейка, один эйс и допустили две двойные ошибки. Людмила и Моник ответили им четырьмя брейками и одним эйсов при четырех двойных ошибках.



Во втором круге Надежда Киченок и Анастасия Родионова сыграют с четвертым сеяным дуэтом в составе канадки Габриэлы Дабровски (10) и китаянки Сю Ифань (16).



В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d’Italia в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(45-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с австралийкой(46) стартовали с победы над украинкой(37) и австралийкой(47). Поединок прошел в упорной борьбе и завершился в пользу Надежды и Анастасии со счетом 3:6, 7:5, 13-11.Матч продолжался 1 час 41 минуту. Победительницы сделали три брейка, один эйс и допустили две двойные ошибки. Людмила и Моник ответили им четырьмя брейками и одним эйсов при четырех двойных ошибках.Во втором круге Надежда Киченок и Анастасия Родионова сыграют с четвертым сеяным дуэтом в составе канадки Габриэлы Дабровски (10) и китаянки Сю Ифань (16).