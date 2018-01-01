Рим. Халеп отдала один гейм Осаке и вышла в третий круг

Вчера, 15:55 100 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом $ 2,775,745 проходят матчи второго круга.



Первая ракетка мира, 26-летняя румынка Симона Халеп (1) разгромила 20-летнюю японку Наоми Осаку, занимающую в рейтинге WTA 21-е место, со счетом 6:1, 6:0.



Теннисистки провели на корте 59 минут. Халеп взяла шесть подач соперницы и отыграла все шесть имевшихся у нее брейк-пойнтов. Симона два раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче против одного эйса и одной двойной ошибки у Осаки. Теперь счет их личных встреч стал 4:1 в пользу румынки.



Следующей соперницей Халеп станет сильнейша в матче Мэдисон Кис (13) - Донна Векич (Q).



Теннис. WTA Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,351,720. Одиночный разряд. 56 участниц

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 1) — Наоми Осака (Япония) – 6:1, 6:0

Слоан Стивенс (США, 9) — Кайя Канепи (Эстония, Q) – 6:0, 5:7, 6:4

Елена Остапенко (Латвия, 5) — Чжан Шуай (Китай) – 6:2, 7:5

Каролин Гарсия (Франция, 7) — Тимя Бабош (Венгрия) – 6:3, 6:4 В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом $ 2,775,745 проходят матчи второго круга.Первая ракетка мира, 26-летняя румынка(1) разгромила 20-летнюю японку, занимающую в рейтинге WTA 21-е место, со счетом 6:1, 6:0.Теннисистки провели на корте 59 минут. Халеп взяла шесть подач соперницы и отыграла все шесть имевшихся у нее брейк-пойнтов. Симона два раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче против одного эйса и одной двойной ошибки у Осаки. Теперь счет их личных встреч стал 4:1 в пользу румынки.Следующей соперницей Халеп станет сильнейша в матче Мэдисон Кис (13) - Донна Векич (Q).Симона Халеп (Румыния, 1) — Наоми Осака (Япония) – 6:1, 6:0Слоан Стивенс (США, 9) — Кайя Канепи (Эстония, Q) – 6:0, 5:7, 6:4Елена Остапенко (Латвия, 5) — Чжан Шуай (Китай) – 6:2, 7:5Каролин Гарсия (Франция, 7) — Тимя Бабош (Венгрия) – 6:3, 6:4