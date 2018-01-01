Последние новости спорта

18:49 Британец Йейтс выиграл 11-й этап на велогонке «Джиро д’Италия» (+Видео) 136 | Велоспорт

18:30 Стала известна дата боя Усик – Гассиев 210 | Бокс

18:15 Сауль Альварес исключен из рейтинга WBC 117 | Бокс

18:01 Команды Головкина и Альвареса приступили к переговорам 136 | Бокс

17:54 Джокович вышел в третий круг на «Мастерсе» в Риме 87 | Теннис

17:41 Надаль стартовал с победы на «Мастерсе» в Риме 92 | Теннис

16:10 Рим. Надежда Киченок не пустила свою сестру Людмилу во второй круг в парном разряде 126 | Теннис

15:55 Рим. Халеп отдала один гейм Осаке и вышла в третий круг 101 | Теннис

15:42 Рим. Касаткина стала соперницей Свитолиной по третьему кругу 102 | Теннис