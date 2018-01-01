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Рим. Касаткина стала соперницей Свитолиной по третьему кругу
Рим. Касаткина стала соперницей Свитолиной по третьему кругуВ Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом $ 2,775,745 проходят матчи второго круга.

13-я ракетка мира, 21-летняя россиянка Дарья Касаткина (14) уверенно обыграла 24-летнюю американку Даниэль Коллинз (Q), занимающую в рейтинге WTA  47-е место, со счетом 6:2, 6:3.

За 1 час 14 минут, проведенные на корте, Касаткина реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти, Коллинз – два из четырех. Обе теннисистки по разу подали навылет и допустили по две двойные ошибки. Ранее спортсменки не встречались.

За выход в четвертьфинал турнира Касаткина поспорит с действующей чемпионкой турнира, украинкой Элиной Свитолиной (4). 

Ранее Свитолина и Касаткина встречались три раза, но пока россиянке не удавалось обыграть украинку.

Теннис. WTA Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,351,720.  Одиночный разряд. 56 участниц
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия, 14) — Даниэль Коллинз (США, Q) – 6:2, 6:3
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