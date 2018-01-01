Рим. Долгополов проиграл Джоковичу. Обзор матча первого круга (Видео)

Вчера, 19:41 124 | Теннис / Видео

Александр Долгополов на старте турнире ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d’Italia в Риме проиграл сербу Новаку Джоковичу со счетом



Украинецна старте турнире ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d’Italia в Риме проиграл сербусо счетом 1:6, 3:6