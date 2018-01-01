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Рим. Долгополов проиграл Джоковичу. Обзор матча первого круга (Видео)
Украинец Александр Долгополов на старте турнире ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d’Italia в Риме проиграл сербу Новаку Джоковичу со счетом 1:6, 3:6.

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