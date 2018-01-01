Долгополов проиграл Джоковичу на старте «Мастерса» в Риме

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €4,872,105. Одиночный разряд. 56 участников

В Риме (Италия) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом €5,444,985 проходят матчи первого круга.29-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 54-е место, проиграл 18-й ракетке мира, 30-летнему сербу(11). Поединок продолжался 55 минут и завершился со счетом 6:1, 6:3 в пользу Новака.Джокович сделал четыре брейка и отыграл единственный брейк-пойн, имевшийся у Долгополова. На счету Новака шесть эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Александр ни разу не подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 6:0 в пользу серба.Во втором круге Джокович сыграет против победителя матча Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — Филиппо Бальди (Италия, Q).Новак Джокович (Сербия, 11) — Александр Долгополов (Украина) – 6:1, 6:3Стив Джонсон (США) — Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:4, 6:4Давид Гоффен (Бельгия, 9) — Леонардо Майер (Аргентина) – 6:1, 6:2Петер Гоёвчик (Германия) — Сэм Куэрри (США, 12) – 6:2, 7:6(7)Джек Сок (США, 13) — Давид Феррер (Испания) – 6:3, 6:4Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) — Джаред Доналдсон (США) – 6:4, 3:6, 6:0Кеи Нишикори (Япония) — Фелисьяно Лопес (Испания) – 7:6(5), 6:4Робин Хаасе (Нидерланды) — Даниил Медведев (Россия) – 3:6, 6:4, 6:1Аляж Бедене (Словения) — Жиль Мюллер (Люксембург) – 6:4, 6:4Лоренцо Сонего (Италия, WC) — Адриан Маннарино (Франция) – 2:6, 7:6(4), 6:3Райан Харрисон (США, LD) — Юити Сугита (Япония) – 7:6(5), 6:3Филипп Кольшрайбер (Германия) — Карен Хачанов (Россия) – 7:5, 6:7(7), 7:6(6)Марко Чеккинато (Италия, WC) — Пабло Куэвас (Уругвай) – 2:6, 7:5, 6:4