Рим. Савчук и Свитолина в паре не прошли во второй круг

Вчера, 16:25 136 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d’Italia в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинки Ольга Савчук (49-я в парном рейтинге WTA) и Элина Свитолина (459) проиграли американке Ракель Атаво (39) и немке Анне-Лене Гренефельд (20) со счетом 1:6, 1:6.



Матч продолжался лишь 50 минут. Савчук и Свитолина выиграли два гейма на приеме и проиграли семь на своей подаче. Эйсов в матче не было, при этом украинки избежали ошибок на подаче, а их соперницы ошиблись дважды.



Напомним, в одиночном разряде Свитолина посеяна под четвертым номером и начнет выступление во втором круге. Ее первой соперницей будет хорватка Петра Мартич, которая



В личном противостоянии Свитолиной и Мартич лидирует украинка – 2:1.

В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d’Italia в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинки(49-я в парном рейтинге WTA) и(459) проиграли американке(39) и немке(20) со счетом 1:6, 1:6.Матч продолжался лишь 50 минут. Савчук и Свитолина выиграли два гейма на приеме и проиграли семь на своей подаче. Эйсов в матче не было, при этом украинки избежали ошибок на подаче, а их соперницы ошиблись дважды.Напомним, в одиночном разряде Свитолина посеяна под четвертым номером и начнет выступление во втором круге. Ее первой соперницей будет хорватка Петра Мартич, которая обыграла украинку Лесю Цуренко.В личном противостоянии Свитолиной и Мартич лидирует украинка – 2:1.