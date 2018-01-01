На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рим. Савчук и Свитолина в паре не прошли во второй круг
Рим. Савчук и Свитолина в паре не прошли во второй кругВ Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d’Italia в парном разряде  проходят матчи первого круга.

Украинки Ольга Савчук (49-я в парном рейтинге WTA) и Элина Свитолина (459) проиграли американке Ракель Атаво (39) и немке Анне-Лене Гренефельд (20) со счетом 1:6, 1:6.

Матч продолжался лишь 50 минут. Савчук и Свитолина выиграли два гейма на приеме и проиграли семь на своей подаче. Эйсов в матче не было, при этом украинки избежали ошибок на подаче, а их соперницы ошиблись дважды.

Напомним, в одиночном разряде Свитолина посеяна под четвертым номером и начнет выступление во втором круге. Ее первой соперницей будет хорватка Петра Мартич, которая обыграла украинку Лесю Цуренко.

В личном противостоянии Свитолиной  и Мартич лидирует украинка – 2:1.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Штутгарт. Ольга Савчук не прошла в полуфинал в парном разряде
Рим. Савчук и Свитолина стартовали с победы в парном разряде
Рио 2016. Свитолина и Савчук в паре выбывают в первом круге
Флорианаполис. Свитолина и Савчук в паре проиграли в первом круге
Бирмингем. Бондаренко и Савчук проиграли в первом круге парного разряда
Доха. Бондаренко и Савчук пробились в &#188; финала в парном разряде
Савчук и Свитолина в паре не смогли пробиться в полуфинал турнира в Индии
Савчук и Свитолина в паре вышли во второй круг турнира в Индии
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Рим. Долгополов проиграл Джоковичу. Обзор матча первого круга (Видео)
Долгополов проиграл Джоковичу на старте «Мастерса» в Риме
Рим. Савчук и Свитолина в паре не прошли во второй круг
Рим. Цуренко потерпела поражение на старте и не встретится со Свитолиной
Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на три позиции, Стаховский три позиции потерял

Последние новости спорта

07:53 Ломаченко vs Линарес: Обзор боя (Видео) 32 | Бокс / Видео

07:37 НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» в первом матче финала Восточной конференции (+Видео) 49 | Баскетбол

07:19 НХЛ. Кубок Стэнли. «Вегас» сравнял счет в серии с «Виннипегом» (+Видео) 51 | Хоккей

07:02 ЧМ по хоккею-2018. Канада в овертайме одолела Латвию, Чехия обыграла Австрию (+Видео) 51 | Хоккей

20:29 ЧМ по хоккею-2018. Норвегия забросила три безответных шайбы Южной Корее (+Видео) 197 | Хоккей

19:59 ЧМ по хоккею-2018. Россия «всухую» разгромила Словакию (+Видео) 136 | Хоккей

19:41 Рим. Долгополов проиграл Джоковичу. Обзор матча первого круга (Видео) 180 | Теннис / Видео

19:22 Колумбиец Гавирия победил на первом этапе велогонки «Тур Калифорнии» 134 | Велоспорт

18:56 Долгополов проиграл Джоковичу на старте «Мастерса» в Риме 151 | Теннис

16:25 Рим. Савчук и Свитолина в паре не прошли во второй круг 168 | Теннис

Все новости

ФОТО

Победа Ломаченко над Линаресом в фотографиях

Судейская карта поединка Ломаченко – Линарес (Фото)

Ломаченко – Линарес: взвешивание (Фото, Видео)

Василий Ломаченко и Хорхе Линарес на финальной пресс-конференции (Фото, Видео)

Ломаченко и Линерес на открытой тренировке (Фото)

Победа Головкина над Мартиросяном в фотографиях

Вторая победа Белью над Хэем в фотографиях

ВИДЕО

Ломаченко vs Линарес: Обзор боя (Видео)

Рим. Долгополов проиграл Джоковичу. Обзор матча первого круга (Видео)

НБА. Аллей-уп Джеймса на Лава- в Топ-5 моментов дня (Видео)

Ломаченко: Обидно, что я побывал в нокдауне, но это опыт (Видео)

Ломаченко нокаутировал Линареса (Видео боя)

ЧМ по хоккею-2018. Канада – Норвегия – 5:0. Видеообзор матча

ЧМ по хоккею-2018. Чехия – Россия – 4:3 ОТ. Видеообзор матча





Топ-новости недели

Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
Ломаченко отобрал у Линареса пояс чемпиона WBA, побывав в нокдауне
Надаль проиграл Тиму в 1/4 финала на «Мастерсе» в Мадриде
WBA представила специальный пояс на бой Ломаченко — Линарес
Свитолина потерпела поражение от Суарес-Наваррово втором круге турнира в Мадриде


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2018 (237)
Апрель 2018 (424)
Март 2018 (604)
Февраль 2018 (586)
Январь 2018 (596)
Декабрь 2017 (441)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги