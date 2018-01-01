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Рим. Цуренко потерпела поражение на старте и не встретится со Свитолиной
Рим. Цуренко потерпела поражение на старте и не встретится со СвитолинойВ Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d’Italia c призовым фондом $ 2,775,745 проходят матчи первого круга.

37-я ракетка мира, 28-летняя украинка Леся Цуренко потерпела разгромное поражение от 27-летней хорватки Петры Мартич, занимающей в мировом рейтинге 36-е место. Поединок длился 1 час 36 минут и завершился в пользу хорватки со счетом 6:1, 6:2.

Цуренко из шести имевшихся у нее брейк-пойнтов не сумела реализовать ни одного, а Мартич реализовала четыре из 14-ти. Соперницы выполнили по два эйса, при этом Леся допустила две двойные ошибки, а Петра избежала ошибок на подаче. Между собой теннисистки встречались впервые.

Во втором круге соревнований соперницей Мартич будет украинка Элина Свитолина, которая получила четвертый номер посева и первый круг пропускает.
В личном противостоянии Мартич и Свитолиной лидирует украинка – 2:1.

Теннис. WTA Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,351,720.  Одиночный разряд. 56 участниц
Первый круг
Петра Мартич (Хорватия) — Леся Цуренко (Украина) – 6:1, 6:2
Кайя Канепи (Эстония, Q) — Камилла Розателло (Италия, WC) – 6:1, 6:2
Йоханна Конта (Великобритания) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, 17) – 6:4, 6:3
Александра Крунич (Сербия, LL) — Роберта Винчи (Италия, WC) – 2:6, 6:0, 6:3
Донна Векич (Хорватия, Q) — Карла Суарес-Наварро (Испания) – 6:1, 6:2
Наоми Осака (Япония) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:0, 6:3
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