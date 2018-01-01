Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на три позиции, Стаховский три позиции потерял

Сегодня, 10:49 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 14 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который поднялся на три позиции и и теперь занимает 54-е место.



Во второй сотне мировой классификации на три пункта опустился Сергей Стаховский (130-й).



Илья Марченко в третьей сотне рейтинга опустился с 271-й на 272-ю строчку.



В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Испанец Рафаэль Надаль, не сумевший защитить свой титул на «Мастерсе» в Мадриде», уступил лидерство швейцарцу Роджеру Федереру. Южноафриканец Кевин Андерсон стал седьмой ракеткой мира, сместив на 8-е место австрийца Доминика Тима. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира по-прежнему бельгиец Давид Гоффен.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 14.05 2018 г.:

1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670 очков

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7950

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 6015

4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4870

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4770

6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4540

7 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) –3660

8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3545

9 (9). Джон Иснер (США) – 3305

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2930

…

54 (57). Александр Долгополов (Украина) – 966

130 (127). Сергей Стаховский (Украина) – 435

272 (271). Илья Марченко (Украина) – 196



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 14 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист -, который поднялся на три позиции и и теперь занимает 54-е место.Во второй сотне мировой классификации на три пункта опустился(130-й).в третьей сотне рейтинга опустился с 271-й на 272-ю строчку.В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Испанец, не сумевший защитить свой титул на «Мастерсе» в Мадриде», уступил лидерство швейцарцу. Южноафриканецстал седьмой ракеткой мира, сместив на 8-е место австрийца. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира по-прежнему бельгиец1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670 очков2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 79503 (3). Александр Зверев (Германия) – 60154 (4). Григор Димитров (Болгария) – 48705 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 47706 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 45407 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) –36608 (7). Доминик Тим (Австрия) – 35459 (9). Джон Иснер (США) – 330510 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 293054 (57). Александр Долгополов (Украина) – 966130 (127). Сергей Стаховский (Украина) – 435272 (271). Илья Марченко (Украина) – 196