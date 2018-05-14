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Рейтинг WTA. Свитолина – четвертая, Цуренко поднялась на две позиции, Костюк – на три
Рейтинг WTA. Свитолина – четвертая, Цуренко поднялась на две позиции, Костюк – на триЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 14 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина удерживает четвертое место. На две позиции поднялась Леся Цуренко (37-я), на одну опустилась Катерина Бондаренко (66), а Катерина Козлова осталась 66-й. 

Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки. На три пункта поднялись Марта Костюк (130), на один - Ангелина Калинина (135), на 32 пункта взлетела Даяна Ястремская (148). Катарина Завацкая потеряла 32 позиции и покинула топ-200, опустившись на 229-ю строчку.

В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Пятой ракеткой мира стала чешка Каролина Плишкова, сместив на 6-е место Елену Отсапенко из Латвии. Чешка Петра Квитова стала восьмой ракеткой мира, в результате чего по одной позиции потеряли американки Винус Уильямс (9-я) и Слоан Стивенс (10).
Лидерство в мировой классификации сохранила румынка Симона Халеп с преимуществом в 425 очков над датчанкой Каролин Возняцки.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 14.05.2018г.:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7270 очков
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6845
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6175
4 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5450
5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5425
6 (5). Елена Остапенко (Латвия) –5282
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 5080
8 (10). Петра Квитова (Чехия) - 4550
9 (8). Винус Уильямс (США) – 4286
10 (9). Слоан Стивенс (США) - 4059

 …
37 (39). Леся Цуренко (Украина) – 1260
66 (66). Катерина Козлова (Украина) – 894
81 (80). Катерина Бондаренко (Украина) –  775
130 (133). Марта Костюк (Украина) – 471
135 (136). Ангелина Калинина (Украина) – 455
148 (180). Даяна Ястремская (Украина) – 414
229 (197). Катарина Завацкая (Украина) - 235

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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