Рейтинг WTA. Свитолина – четвертая, Цуренко поднялась на две позиции, Костюк – на три

в понедельник, 14 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки.удерживает четвертое место. На две позиции поднялась(37-я), на одну опустилась(66), аосталась 66-й.Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки. На три пункта поднялись(130), на один -(135), на 32 пункта взлетела(148).потеряла 32 позиции и покинула топ-200, опустившись на 229-ю строчку.В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Пятой ракеткой мира стала чешка, сместив на 6-е местоиз Латвии. Чешкастала восьмой ракеткой мира, в результате чего по одной позиции потеряли американки(9-я) и(10).Лидерство в мировой классификации сохранила румынкас преимуществом в 425 очков над датчанкой1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7270 очков2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 68453 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 61754 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 54505 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 54256 (5). Елена Остапенко (Латвия) –52827 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 50808 (10). Петра Квитова (Чехия) - 45509 (8). Винус Уильямс (США) – 428610 (9). Слоан Стивенс (США) - 405937 (39). Леся Цуренко (Украина) – 126066 (66). Катерина Козлова (Украина) – 89481 (80). Катерина Бондаренко (Украина) – 775130 (133). Марта Костюк (Украина) – 471135 (136). Ангелина Калинина (Украина) – 455148 (180). Даяна Ястремская (Украина) – 414229 (197). Катарина Завацкая (Украина) - 235