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Александр Зверев обыграл Тима и стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде
Александр Зверев обыграл Тима и стал чемпионом «Мастерса» в МадридеВ Мадриде (Испания) на турнире категории Masters призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

Третья ракетка мира, 21-летний немец Александр Зверев (2) обыграл 24-летнего австрийца Доминика Тима (5) со счетом 6:4, 6:4.

Поединок длился 1 час 18 минут. За это время Зверев сделал два брейка и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. Победитель выполнил один эйс и избежал ошибок на подаче против двух эйсов и двух двойных у Тима. В их личном противостоянии лидером остается Доминик – 4-2.

Для Зверева титул, завоеванный на «Мастерсе» в Мадриде, стал вторым в сезоне и восьмым в карьере и принес ему 1000 рейтинговых очков и € 1.190.490 призовых. 

Теннис. ATP Masters. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд € 6.200.860.  Одиночный разряд. 56 участников
Финал
Александр Зверев (Германия, 2) - Доминик Тим (Австрия, 5) — 6:4, 6:4
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