Мадрид. Макарова и Веснина – чемпионки в парном разряде

Вчера, 12 мая, в Мадриде (Испания) на турнире WTA Premier Mandatory- Mutua Madrid Open с призовым фондом $7 435 455 в парном разряде состоялся финальный матч.Посеянные под первым номером россиянки(2-я в парном рейтинге WTA) и(2) одержали победу над третьим дуэтом турнира венгеркой Тимеа Бабош (4) и француженкой(14) со счетом 2:6, 6:4, 10-8.За 1 час 34 минуты игрового времени Макарова и Веснина реализовали четыре брейк-пойнта из семи, один раз подали навылет и допустили четыре двойные ошибки. На счету Бабош и Младенович пять брейков и три эйса при отсутствии двойных ошибок.За победу на турнире Mutua Madrid Open Макарова и Веснина получат 1000 рейтинговых очков и €368.670 призовых.