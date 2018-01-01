Мадрид. Петра Квитова стала второй финалисткой

Вчера, 23:05 53 | Теннис

В Мадриде (Испания) на турнире WTA Premier Mandatory- Mutua Madrid Open с призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



28-летняя чешка Петра Квитова 10), занимающая в мировом рейтинге десятое место, взяла верх над своей соотечественницей, шестой ракеткой мира Каролиной Плишковой (6), со счетом 7:6(4), 6:3.



За 1 час 43 минуты игрового времени Квитова выиграла четыре гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. На счету Петры три эйса и две двойные ошибки, а Каролина четыре раза подала навылет и совершила шесть двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу Петры.



В финале соперницей Квитовой будет голландка Кики Бертенс, которая ранее



Ранее Квитова и Бертенс встречались один раз и тогда сильнее была чешка.



Теннис.WTA. Premier. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд $ $7 435 455. Одиночный разряд. 56 участниц

1/2 финала

Петра Квитова (Чехия, 10) — Каролина Плишкова (Чехия, 6) —7:6(4), 6:3 В Мадриде (Испания) на турнире WTA Premier Mandatory- Mutua Madrid Open с призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.28-летняя чешка10), занимающая в мировом рейтинге десятое место, взяла верх над своей соотечественницей, шестой ракеткой мира(6), со счетом 7:6(4), 6:3.За 1 час 43 минуты игрового времени Квитова выиграла четыре гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. На счету Петры три эйса и две двойные ошибки, а Каролина четыре раза подала навылет и совершила шесть двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу Петры.В финале соперницей Квитовой будет голландка Кики Бертенс, которая ранее победила француженку Каролин Гарсию (7).Ранее Квитова и Бертенс встречались один раз и тогда сильнее была чешка.Петра Квитова (Чехия, 10) — Каролина Плишкова (Чехия, 6) —7:6(4), 6:3