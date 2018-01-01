На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Мадрид. Петра Квитова стала второй финалисткой
Мадрид. Петра Квитова стала второй финалисткойВ Мадриде (Испания) на турнире WTA Premier Mandatory- Mutua Madrid Open с призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.

28-летняя чешка Петра Квитова 10), занимающая в мировом рейтинге десятое место, взяла верх над своей соотечественницей, шестой ракеткой мира Каролиной Плишковой (6), со счетом 7:6(4), 6:3.

За 1 час 43 минуты игрового времени Квитова выиграла четыре гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. На счету Петры три эйса и две двойные ошибки, а Каролина четыре раза подала навылет и совершила шесть двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу Петры.

В финале соперницей Квитовой будет голландка Кики Бертенс, которая ранее победила француженку Каролин Гарсию (7).

Ранее Квитова и Бертенс встречались один раз и тогда сильнее была чешка.

Теннис.WTA. Premier. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд $ $7 435 455. Одиночный разряд. 56 участниц
1/2 финала
Петра Квитова (Чехия, 10) — Каролина Плишкова (Чехия, 6) —7:6(4), 6:3
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Мадрид. Бертенс обыграла Гарсию и стала первой финалисткой
Мадрид. Квитова обыграла Пуиг и вышла в 1/8 финала и другие результаты
Квитова обыграла Мугурусу в финале турнира в Дохе
Пекин. Квитова вышла в полуфинал, где ждет победительницу матча Свитолина - Гарсия
Мадрид. Действующая чемпионка Квитова зачехлила ракетку в третьем круге
Квитова обыграла Кузнецову в финале турнира в Мадриде
Серена Уильямс проиграла Квитовой в полуфинале турнира в Мадриде
Квитова не пустила Павлюченкову в &#188; финала в Мадриде
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Мадрид. Петра Квитова стала второй финалисткой
Рафаэль Надаль упустил звание первой ракетки мира
Надаль проиграл Тиму в 1/4 финала на «Мастерсе» в Мадриде
Мадрид. Бертенс обыграла Гарсию и стала первой финалисткой
Андерсон стал первым полуфиналистом на «Мастерсе» в Мадриде

Последние новости спорта

09:25 Тони Паркер: Пока не уверен, что останусь в «Сан-Антонио» 19 | Баскетбол

08:53 Ломаченко – Линарес: взвешивание (Фото, Видео) 66 | Бокс / Фото

08:32 НХЛ. Названы три звезды игрового дня 53 | Хоккей

07:41 НХЛ. Кубок Стэнли. «Вашингтон» обыграл «Тампу» в первом матче финальной серии Востока (+Видео) 62 | Хоккей

07:17 ЧМ по хоккею-2018. Чехия «всухую» обыграла Беларусь, США забросили Южной Корее 13 шайб (+Видео) 73 | Хоккей

23:05 Мадрид. Петра Квитова стала второй финалисткой 156 | Теннис

21:49 Линарес: Легко и просто заставлю Ломаченко замолчать 174 | Бокс

21:40 Владимир Кличко: Был бы рад увидеть успех Джошуа в бою с Уайлдером 159 | Бокс

21:32 Рафаэль Надаль упустил звание первой ракетки мира 129 | Теннис

21:15 Надаль проиграл Тиму в 1/4 финала на «Мастерсе» в Мадриде 141 | Теннис / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Ломаченко – Линарес: взвешивание (Фото, Видео)

Василий Ломаченко и Хорхе Линарес на финальной пресс-конференции (Фото, Видео)

Ломаченко и Линерес на открытой тренировке (Фото)

Победа Головкина над Мартиросяном в фотографиях

Вторая победа Белью над Хэем в фотографиях

Хэй vs Белью: Результаты взвешивания (Фото Видео)

Головкин vs Мартиросян: Результаты взвешивания, дуэль взглядов (Фото, Видео)

ВИДЕО

ЧМ по хоккею-2018. Канада – Норвегия – 5:0. Видеообзор матча

ЧМ по хоккею-2018. Чехия – Россия – 4:3 ОТ. Видеообзор матча

ЧМ по хоккею-2018. США – Латвия – 3:2 ОТ. Видеообзор матча.

ЧМ по хоккею-2018. Словакия – Франция – 3:1. Видеообзор матча

НБА. Лучшие данки второго раунда плей-офф (Видео)

НБА. Данки Симонса и аллей-уп Смарта на Тэйтума - в Топ-5 моментов дня (Видео)

Ломаченко и Линерес на открытой тренировке (Видео)





Топ-новости недели

Надаль проиграл Тиму в 1/4 финала на «Мастерсе» в Мадриде
WBA представила специальный пояс на бой Ломаченко — Линарес
Свитолина потерпела поражение от Суарес-Наваррово втором круге турнира в Мадриде
Анастасия Турчин и Галина Тарасова – призеры турецкого этапа Гран-при по дзюдо
Виктория Калюжная и Игорь Олефиренко - лучшие легкоатлеты апреля в Украине


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2018 (190)
Апрель 2018 (424)
Март 2018 (604)
Февраль 2018 (586)
Январь 2018 (596)
Декабрь 2017 (441)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги