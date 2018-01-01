Рафаэль Надаль упустил звание первой ракетки мира

Вчера, 21:32 75 | Теннис

Испанский теннисист Рафаэль Надаль потерял звание первой ракетки мира после того, как Доминику Тиму со счётом 5:7, 3:6 в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.



14 мая лидером мирового рейтинга снова станет швейцарец Роджер Федерер, который пропускает грунтовый сезон.



Надаль может вернуться на первую строчку мировой классификации, если выиграет турнир в Риме, который состоится на следующей неделе. В прошлом сезоне на соревнованиях в столице Италии Рафаэль проиграл в четвертьфинале тому же Тиму.



Ранее Надаль успешно выступил на турнирах в Монте-Карло и Барселоне, защитив прошлогодние титулы. Испанский теннисистпотерял звание первой ракетки мира после того, как проиграл австрийцусо счётом 5:7, 3:6 в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.14 мая лидером мирового рейтинга снова станет швейцарец, который пропускает грунтовый сезон.Надаль может вернуться на первую строчку мировой классификации, если выиграет турнир в Риме, который состоится на следующей неделе. В прошлом сезоне на соревнованиях в столице Италии Рафаэль проиграл в четвертьфинале тому же Тиму.Ранее Надаль успешно выступил на турнирах в Монте-Карло и Барселоне, защитив прошлогодние титулы.