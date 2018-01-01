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Надаль проиграл Тиму в 1/4 финала на «Мастерсе» в Мадриде
Надаль проиграл Тиму в 1/4 финала на «Мастерсе» в МадридеВ Мадриде (Испания) на турнире категории Masters призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

Первая ракетка мира, 31-летний испанец Рафаэль Надаль (1) сложил полномочия действующего чемпиона турнира, потерпев поражение от седьмого номера рейтинга ATP, 24-летнего австрийца Доминика Тима (5). Поединок продолжался 1 час 56 минут и завершился в пользу австрийца со счетом 7:5, 6:3.

Надаль реализовал два брейк-пойнта из пяти, выполнил три эйса и допустил две двойные ошибки. Тим взял пять подач соперника два раза подал навылет и пять раз ошибся на подаче. В их личном противостоянии Рафа остается лидером – 6:3.

За выход в финал турнира Тим поспорит с южноафриканцем Кевином Андерсоном (6), ранее обыгравшим серба Душана Лайовича (Q).

Теннис. ATP Masters. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд $ 7 435 455.  Одиночный разряд. 56 участников
1/4 финала
Доминик Тим (Австрия, 5) — Рафаэль Надаль (Испания, 1) – 7:5, 6:3
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