Надаль проиграл Тиму в 1/4 финала на «Мастерсе» в Мадриде

В Мадриде (Испания) на турнире категории Masters призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



Первая ракетка мира, 31-летний испанец Рафаэль Надаль (1) сложил полномочия действующего чемпиона турнира, потерпев поражение от седьмого номера рейтинга ATP, 24-летнего австрийца Доминика Тима (5). Поединок продолжался 1 час 56 минут и завершился в пользу австрийца со счетом 7:5, 6:3.



Надаль реализовал два брейк-пойнта из пяти, выполнил три эйса и допустил две двойные ошибки. Тим взял пять подач соперника два раза подал навылет и пять раз ошибся на подаче. В их личном противостоянии Рафа остается лидером – 6:3.



За выход в финал турнира Тим поспорит с южноафриканцем Кевином Андерсоном (6), ранее



Теннис. ATP Masters. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд $ 7 435 455. Одиночный разряд. 56 участников

1/4 финала

Доминик Тим (Австрия, 5) — Рафаэль Надаль (Испания, 1) – 7:5, 6:3 В Мадриде (Испания) на турнире категории Masters призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Первая ракетка мира, 31-летний испанец(1) сложил полномочия действующего чемпиона турнира, потерпев поражение от седьмого номера рейтинга ATP, 24-летнего австрийца(5). Поединок продолжался 1 час 56 минут и завершился в пользу австрийца со счетом 7:5, 6:3.Надаль реализовал два брейк-пойнта из пяти, выполнил три эйса и допустил две двойные ошибки. Тим взял пять подач соперника два раза подал навылет и пять раз ошибся на подаче. В их личном противостоянии Рафа остается лидером – 6:3.За выход в финал турнира Тим поспорит с южноафриканцем Кевином Андерсоном (6), ранее обыгравшим серба Душана Лайовича (Q).Доминик Тим (Австрия, 5) — Рафаэль Надаль (Испания, 1) – 7:5, 6:3