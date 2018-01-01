19:37 Ирландец Беннетт выиграл седьмой этап на велогонке «Джиро д’Италия» 38 | Велоспорт
19:10 Мадрид. Бертенс обыграла Гарсию и стала первой финалисткой 55 | Теннис
18:20 Формула-1. Гран-при Испании. Хэмилтон – лучший во второй сессии свободных заездов 62 | Формула-1
17:53 Мадрид. Андерсон стал первым полуфиналистом 71 | Теннис
14:05 Формула-1. Гран-при Испании. Боттас – лучший в первой сессии свободных заездов 146 | Формула-1
13:11 Мадрид. Надаль, Андерсон и Зверев вышли в 1/4 финала, Дель Потро завершил выступление 104 | Теннис
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11:54 Де Ла Хойя: Победа над Ломаченко выведет Линареса на принципиально другой уровень 143 | Бокс
11:26 Василий Ломаченко и Хорхе Линарес на финальной пресс-конференции (Фото, Видео) 142 | Бокс / Фото
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