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Мадрид. Бертенс обыграла Гарсию и стала первой финалисткой
Мадрид. Бертенс обыграла Гарсию и стала первой финалисткойВ Мадриде (Испания) на турнире WTA Premier Mandatory- Mutua Madrid Open с призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.
 
26-летняя голландка Кики Бертенс, занимающая в мировом рейтинге 20-е место, нанесла поражение седьмой ракетке мира, 24-летней француженке Каролин Гарсии (7) со счетом 6:2, 6:2.

За 17 минут игрового времени Бертенс взяла четыре подачи Гарсии и не позволила ей заработать ни одного брейк-пойнта. Кики выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку, а Каролин на подаче не ошибалась, но и навылет ни разу не подала. Это была третья победа голландки в трех встречах с француженкой.

Соперница Бертенс по финалу определится в матче Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Петра Квитова (Чехия, 10).

Теннис.WTA. Premier. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд $ $7 435 455.  Одиночный разряд. 56 участниц
1/2 финала
Кики Бертенс (Нидерланды) - Каролин Гарсия (Франция, 7) — 6:2, 6:2
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