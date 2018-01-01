Мадрид. Бертенс обыграла Гарсию и стала первой финалисткой

Теннис.WTA. Premier. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд $ $7 435 455. Одиночный разряд. 56 участниц

В Мадриде (Испания) на турнире WTA Premier Mandatory- Mutua Madrid Open с призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.26-летняя голландка, занимающая в мировом рейтинге 20-е место, нанесла поражение седьмой ракетке мира, 24-летней француженке(7) со счетом 6:2, 6:2.За 17 минут игрового времени Бертенс взяла четыре подачи Гарсии и не позволила ей заработать ни одного брейк-пойнта. Кики выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку, а Каролин на подаче не ошибалась, но и навылет ни разу не подала. Это была третья победа голландки в трех встречах с француженкой.Соперница Бертенс по финалу определится в матче Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Петра Квитова (Чехия, 10).Кики Бертенс (Нидерланды) - Каролин Гарсия (Франция, 7) — 6:2, 6:2