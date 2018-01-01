Мадрид. Андерсон стал первым полуфиналистом

Теннис. ATP250. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд $ 7 435 455. Одиночный разряд. 56 участников

В Мадриде (Испания) на турнире ATP250 Mandatory - Mutua Madrid Open призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Восьмая ракетка мира, 31-летний(6) из ЮАР обыграл в трех сетах 27-летнего серба(Q), занимающего в мировом рейтинге 95-е место, со счетом 7:6(3), 3:6, 6:3.Поединок продолжался 2 часа 12 минут. Соперники взяли по две подачи друг друга. Андерсон выполнил 15 эйсов и допустил три двойные ошибки, а Лайович один раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это вторая победа теннисиста из ЮАР в двух встречах с Лайовичем.В полуфинале соперником Андерсона станет либо испанец Рафаэль Надаль (1), либо австриец Доминик Тим (5).Кевин Андерсон (ЮАР, 6) —Душан Лайович (Сербия, Q) — 7:6(3), 3:6, 6:3