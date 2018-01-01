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Мадрид. Надаль, Андерсон и Зверев вышли в 1/4 финала, Дель Потро завершил выступление
Рафаэль Надаль (Испания)В Мадриде (Испания) на турнире ATP250 Mandatory - Mutua Madrid Open призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде прошли матчи третьего круга.

Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 31-летний испанец Рафаэль Надаль (1) вышел в четвертьфинал после победы над 25-летним аргентинцем Диего Шварцманом (13), занимающим в мировом рейтинге 16-е место, со счетом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. Надаль сделал три брейк и не удержал одну свою подачу. Соперники выполнили по одному эйсу, при этом Рафаэль допустил одну двойную ошибку, а Диего – три. Это пятая победа испанца в пяти встречах с аргентинцем. 

В четвертьфинале соперником Надаля будет австриец Доминик Тим (5), который в трех сетах сломил сопротивление хорвата Борны Чорича -  2:6, 7:6(5), 6:4.
Кевин Андерсон (ЮАР)Еще одним участником 1/4 финала стал восьмая ракетка мира, 31-летний Кевин Андерсон (6) из ЮАР, который взял верх над 34-летним немцем Филиппом Кольшрайбером, занимающим в рейтинга ATP 28-е место, со счетом 6:3, 7:6(7).

Поединок длился 1 час 33 минуты. Андерсон сделал три брейка, десять эйсов и допустил четыре двойные ошибки. На счету Кольшрайбера два брейка, четыре эйса и одна двойная ошибка. Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу южноафриканца.

За путевку в полуфинал турнира Андерсон поспорит с сербом Душаном Лайовичем (Q), который нанес поражение аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро (4) - 3:6, 6:4, 7:6(6).

Четвертьфинальной парой также стали немец Александр Зверев (2) и американец Джон Иснер (7).
Зверев уверенно обыграл аргентинца Леонардо Майера – 6:4, 6:2, а Иснер одержал волевую победу над Пабло Куэвасом из Уругвая - 6:7(9), 7:6(3), 7:6(4).
В личном противостоянии Зверева и Иснера лидирует немецкий теннисист – 3:1.

Теннис. ATP250. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд $ 7 435 455.  Одиночный разряд. 56 участников
Третий  круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Диего Шварцман (Аргентина, 13) – 6:3, 6:4
Доминик Тим (Австрия, 5) — Борна Чорич (Хорватия) – 2:6, 7:6(5), 6:4

Кевин Андерсон (ЮАР, 6) — Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:3, 7:6(7)
Душан Лайович (Сербия, Q) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 4) – 3:6, 6:4, 7:6(6)

Александр Зверев (Германия, 2) — Леонардо Майер (Аргентина) – 6:4, 6:2
Джон Иснер (США, 7) — Пабло Куэвас (Уругвай) – 6:7(9), 7:6(3), 7:6(4)
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