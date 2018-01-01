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Мадрид. Шарапова не прошла в полуфинал
Мадрид. Шарапова не прошла в полуфиналВ Мадриде (Испания) на турнире WTA Premier Mandatory- Mutua Madrid Open с призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи. 

31-летняя россиянка Мария Шарапова, занимающая в мировом рейтинге 52-е место, уступила в трех сетах 20-й ракетке мира, 26-летней голландке Кики Бертенс. Поединок продолжался 2 часа 5 минут и завершился в пользу голландки со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

Шарапова реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, Бертенс – семь из 12-ти. Навылет Мария не подавала и трижды ошиблась на подаче против шести эйсов и шести двойных ошибок у соперницы. Между собой теннисистки играли впервые.

За выход в финал турнира Бертенс сыграет против француженки Каролин Гарсии(7), которая была сильнее испанки Карлы Суарес-Наварро.

На данный момент в личном противостоянии Бертенс и Гарсии лидирует голландка – 2:0.
 
Теннис.WTA. Premier. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд $ $7 435 455.  Одиночный разряд. 56 участниц
1/4 финала
Кики Бертенс (Нидерланды) - Мария Шарапова (Россия) — 4:6, 6:2, 6:3
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