Мадрид. Шарапова не прошла в полуфинал

Вчера, 20:10 96 | Теннис

В Мадриде (Испания) на турнире WTA Premier Mandatory- Mutua Madrid Open с призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



31-летняя россиянка Мария Шарапова, занимающая в мировом рейтинге 52-е место, уступила в трех сетах 20-й ракетке мира, 26-летней голландке Кики Бертенс. Поединок продолжался 2 часа 5 минут и завершился в пользу голландки со счетом 4:6, 6:2, 6:3.



Шарапова реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, Бертенс – семь из 12-ти. Навылет Мария не подавала и трижды ошиблась на подаче против шести эйсов и шести двойных ошибок у соперницы. Между собой теннисистки играли впервые.



За выход в финал турнира Бертенс сыграет против француженки



На данный момент в личном противостоянии Бертенс и Гарсии лидирует голландка – 2:0.



Теннис.WTA. Premier. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд $ $7 435 455. Одиночный разряд. 56 участниц

1/4 финала

Кики Бертенс (Нидерланды) - Мария Шарапова (Россия) — 4:6, 6:2, 6:3 В Мадриде (Испания) на турнире WTA Premier Mandatory- Mutua Madrid Open с призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.31-летняя россиянка, занимающая в мировом рейтинге 52-е место, уступила в трех сетах 20-й ракетке мира, 26-летней голландке. Поединок продолжался 2 часа 5 минут и завершился в пользу голландки со счетом 4:6, 6:2, 6:3.Шарапова реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, Бертенс – семь из 12-ти. Навылет Мария не подавала и трижды ошиблась на подаче против шести эйсов и шести двойных ошибок у соперницы. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в финал турнира Бертенс сыграет против француженки Каролин Гарсии (7), которая была сильнее испанки Карлы Суарес-Наварро.На данный момент в личном противостоянии Бертенс и Гарсии лидирует голландка – 2:0.Кики Бертенс (Нидерланды) - Мария Шарапова (Россия) — 4:6, 6:2, 6:3