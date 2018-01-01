Мадрид. Шаповалов обыграл Раонича и в 1/4 финала встретится с Эдмундом

Вчера, 18:00 103 | Теннис

В Мадриде (Испания) на турнире ATP250 Mandatory - Mutua Madrid Open призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



19-летний канадец Денис Шаповалов, занимающий в мировом рейтинге 43-е место, нанес поражение своему 27-летнему соотечественнику, 24-й ракетке мира Милошу Раоничу со сетом 6:4, 6:4.



Теннисисты играли 1 час 22 минуты. Шаповалов взял две подачи Раонича и отыграл его единственный брейк-пойнт. На счету Дениса пять эйсов при одной двойной ошибке, а Милош выполнил девять эйсов и обошелся без двойных ошибок. Между собой теннисисты играли впервые.



За выход в полуфинал турнира Шаповалов сразится с британцем Кайлом Эдмундом, который выбил из борьбы бельгийца Давида Гоффена (8) – 6:3, 6:3.



Теннис.WTA. Premier. Мадрид )Испания). Грунт. Призовой фонд $ $7 435 455. Одиночный разряд.56 участников

Третий круг

Денис Шаповалов (Канада) — Милош Раонич (Канада) – 6:4, 6:4

Кайл Эдмунд (Великобритания) — Давид Гоффен (Бельгия, 8) – 6:3, 6:3 В Мадриде (Испания) на турнире ATP250 Mandatory - Mutua Madrid Open призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.19-летний канадец, занимающий в мировом рейтинге 43-е место, нанес поражение своему 27-летнему соотечественнику, 24-й ракетке мирасо сетом 6:4, 6:4.Теннисисты играли 1 час 22 минуты. Шаповалов взял две подачи Раонича и отыграл его единственный брейк-пойнт. На счету Дениса пять эйсов при одной двойной ошибке, а Милош выполнил девять эйсов и обошелся без двойных ошибок. Между собой теннисисты играли впервые.За выход в полуфинал турнира Шаповалов сразится с британцем, который выбил из борьбы бельгийца(8) – 6:3, 6:3.Денис Шаповалов (Канада) — Милош Раонич (Канада) – 6:4, 6:4Кайл Эдмунд (Великобритания) — Давид Гоффен (Бельгия, 8) – 6:3, 6:3