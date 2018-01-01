Каролин Гарсия стала полуфиналисткой турнира WTA в Мадриде

Теннис.WTA. Premier. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд $ $7 435 455. Одиночный разряд. 56 участниц

В Мадриде (Испания) на турнире WTA Premier Mandatory- Mutua Madrid Open с призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Седьмая ракетка мира, 24-летняя француженка(7) одержала победу над 29-летней испанкой, занимающей в мировом рейтинге 25-е место, со счетом 6:2, 6:3.Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. За это время Гарсия реализовала четыре брейк-пойнта из одиннадцати, Суарес-Наварро – один из трех. На счету победительницы три эйса и одна двойная ошибка, а Карла дважды ошиблась на подаче и ни разу не подала навылет. Это вторая победа француженки в двух встречах с испанкой.Соперницей Гарсии в полуфинале станет сильнейшая в матче между россиянкой Марией Шараповой и голландкой Кики Бертенс.Каролин Гарсия (Франция, 7) — Карла Суарес-Наварро (Испания) – 6:2, 6:3