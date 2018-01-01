Мадрид. Халеп сложила полномочия действующей чемпионки в 1/4 финала

Теннис.WTA. Premier. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд $ $7 435 455. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Мадриде (Испания) на турнире WTA Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Действующая чемпионка турнира, первая ракетка мира 26-летняя румынка(1) потерпела поражение от своей ровесницы из Чехии(6), занимающей в мировом рейтинге шестое место. Поединок длился 1 час 9 минут и завершился в пользу чешки со счетом 6:4, 6:3.По ходу встречи Халеп реализовала свой единственный брейк-пойнт и упустила четыре своих подачи. Симона ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче против двух эйсов и одной двойной ошибки у соперницы. В их личном противостоянии Халеп остается лидером – 6:2.В полуфинале соперницей Кристины Плишковой станет победительница матча Петра Квитова (Чехия, 10) - Дарья Касаткина (Россия, 14).Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Симона Халеп (Румыния, 1) —6:4, 6:3