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Мадрид. Надаль, Зверев, Раонич и Дель Потро вышли в 1/8 финала, Джокович, Димитров и Монфис выбыли из борьбы
Рафаэль Надаль (Испания)В Мадриде (Испания) на турнире ATP250 Mandatory - Mutua Madrid Open призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.

Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 31-летний испанец Рафаэль Надаль (1) нанес поражение своему ровеснику из Франции Гаэлю Монфису, занимающему в мировом рейтинге 41-е место, со счетом 6:3, 6:1.

За 1 час 13 минут игрового времени Надаль реализовал четыре брейк-пойнта из десяти и отыграл все три брейк-пойнта, имевшихся у Монфиса. Рафаэль один раз подал навылет и избежал двойных ошибок, а Гаэль выполнил три эйса при двух двойных ошибках. Теперь счет их личных встреч стал 14:2 в пользу испанца.

За выход в четвертьфинал соревнований Надаль сыграет против аргентинца Диего Шварцмана (13), который переиграл в трех сетах испанца Фелисиано Лопеса – 7:5, 2:6, 6:2.

В личном противостоянии Надаля и Шварцмана лидирует Рафа – 4:0.
Новак Джокович (Сербия)Не смог пробиться в 1/8 финала серб Новак Джокович (10), занимающий в настоящее время в рейтинге ATP 12-е место, уступив в трех сетах 22-й ракетке мира, 23-летнему британцу Кайлу Эдмунду. Поединок продолжался 1 час 42 минуты и завершился в пользу британца со счетом 6:3, 2:6, 6:3.

На счету Джоковича три брейка, два эйса и две двойные ошибки, а Эдмунд сделал четыре брейка и пять эйсов при двух двойных ошибках. В их противостоянии Новак остается лидером – 3:1.

Следующим соперником Эдмунда будет бельгиец Давид Гоффен (8), который победил голландца Робина Хаасе – 7:5, 6:3.

Теннис.WTA. Premier. Мадрид )Испания). Грунт. Призовой фонд $ $7 435 455.  Одиночный разряд.56 участников
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 6:1
Диего Шварцман (Аргентина, 13) — Фелисияно Лопес (Испания) – 7:5, 2:6, 6:2

Кайл Эдмунд (Великобритания) — Новак Джокович (Сербия, 10) – 6:3, 2:6, 6:3
Давид Гоффен (Бельгия, 8) — Робин Хаасе (Нидерланды) – 7:5, 6:3

Александр Зверев (Германия, 2) — Евгений Донской (Россия, Q) – 6:2, 7:5
Леонардо Майер (Аргентина) — Фернандо Вердаско (Испания) – 6:2, 6:1

Милош Раонич (Канада) — Григор Димитров (Болгария, 3) – 7:5, 3:6, 6:3
Денис Шаповалов (Канада) — Бенуа Пэр (Франция) – 7:6(5), 4:6, 6:4

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 4) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:3, 6:3
Душан Лайович (Сербия, Q) — Ришар Гаске (Франция) – 7:6(1), 7:6(1)

Доминик Тим (Австрия, 5) — Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) – 4:6, 6:3, 7:5
Борна Чорич (Хорватия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:0, 6:2

Кевин Андерсон (ЮАР, 6) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) – 5:7, 7:6(3), 6:2
Филипп Кольшрайбер (Германия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11)  – 6:3, 4:6, 7:5

Джон Иснер (США, 7) — Райан Харрисон (США) – 7:6(1), 7:6(7)
Пабло Куэвас (Уругвай) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – 6:1, 6:7(2), 6:2
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