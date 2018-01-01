Мадрид. Надаль, Зверев, Раонич и Дель Потро вышли в 1/8 финала, Джокович, Димитров и Монфис выбыли из борьбы

Теннис.WTA. Premier. Мадрид )Испания). Грунт. Призовой фонд $ $7 435 455. Одиночный разряд.56 участников

В Мадриде (Испания) на турнире ATP250 Mandatory - Mutua Madrid Open призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 31-летний испанец(1) нанес поражение своему ровеснику из Франции, занимающему в мировом рейтинге 41-е место, со счетом 6:3, 6:1.За 1 час 13 минут игрового времени Надаль реализовал четыре брейк-пойнта из десяти и отыграл все три брейк-пойнта, имевшихся у Монфиса. Рафаэль один раз подал навылет и избежал двойных ошибок, а Гаэль выполнил три эйса при двух двойных ошибках. Теперь счет их личных встреч стал 14:2 в пользу испанца.За выход в четвертьфинал соревнований Надаль сыграет против аргентинца(13), который переиграл в трех сетах испанца– 7:5, 2:6, 6:2.В личном противостоянии Надаля и Шварцмана лидирует Рафа – 4:0.Не смог пробиться в 1/8 финала серб(10), занимающий в настоящее время в рейтинге ATP 12-е место, уступив в трех сетах 22-й ракетке мира, 23-летнему британцу. Поединок продолжался 1 час 42 минуты и завершился в пользу британца со счетом 6:3, 2:6, 6:3.На счету Джоковича три брейка, два эйса и две двойные ошибки, а Эдмунд сделал четыре брейка и пять эйсов при двух двойных ошибках. В их противостоянии Новак остается лидером – 3:1.Следующим соперником Эдмунда будет бельгиец(8), который победил голландца– 7:5, 6:3.Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 6:1Диего Шварцман (Аргентина, 13) — Фелисияно Лопес (Испания) – 7:5, 2:6, 6:2Кайл Эдмунд (Великобритания) — Новак Джокович (Сербия, 10) – 6:3, 2:6, 6:3Давид Гоффен (Бельгия, 8) — Робин Хаасе (Нидерланды) – 7:5, 6:3Александр Зверев (Германия, 2) — Евгений Донской (Россия, Q) – 6:2, 7:5Леонардо Майер (Аргентина) — Фернандо Вердаско (Испания) – 6:2, 6:1Милош Раонич (Канада) — Григор Димитров (Болгария, 3) – 7:5, 3:6, 6:3Денис Шаповалов (Канада) — Бенуа Пэр (Франция) – 7:6(5), 4:6, 6:4Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 4) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:3, 6:3Душан Лайович (Сербия, Q) — Ришар Гаске (Франция) – 7:6(1), 7:6(1)Доминик Тим (Австрия, 5) — Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) – 4:6, 6:3, 7:5Борна Чорич (Хорватия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:0, 6:2Кевин Андерсон (ЮАР, 6) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) – 5:7, 7:6(3), 6:2Филипп Кольшрайбер (Германия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) – 6:3, 4:6, 7:5Джон Иснер (США, 7) — Райан Харрисон (США) – 7:6(1), 7:6(7)Пабло Куэвас (Уругвай) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – 6:1, 6:7(2), 6:2