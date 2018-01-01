Свитолина потерпела поражение от Суарес-Наваррово втором круге турнира в Мадриде

Теннис.WTA. Premier. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд $ $7 435 455. Одиночный разряд. 56 участнцы

В Мадриде (Испания) на турнире Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Четвертая ракетка мира, 23-летняя украинка(4) проиграла 29-летней испанке, занимающей в мировом рейтинге 25-е место. Поединок продолжался 2 часа 16 минут и завершился в пользу испанки со счетом 2:6, 7:6(3), 6:4.Свитолина сделала пять брейков и упустила четыре своих подачи. Элина ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче против трех эйсов и одной двойной ошибки у Суарес-Наварро. После этой встречи испанка вышла вперед в счете по личным встречам с украинкой – 4:3.Свитолина покидает турнир, заработав 65 рейтинговых очков и $44,009 призовых.Суарес-Наварро за выход в четвертьфинал турнира сразится с победительницей матча Йоханна Конта (Великобритания) — Бернарда Пера (США, Q).Карла Суарес-Наварро (Испания) — Элина Свитолина (Украина, 4) – 2:6, 7:6(3), 6:4