Халеп продолжает защиту титула на турнире в Мадриде

Теннис.WTA. Premier. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд $ $7 435 455. Одиночный разряд. 56 участнцы

В Мадриде (Испания) на турнире Premier Mandatory- Mutua Madrid Open с призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Действующая чемпионка турнира, первая ракетка мира 26-летняя румынка(1) разгромила 22-летнюю бельгийку, занимающую в рейтинге WTA 16-е место, со счетом 6:0, 6:3.За 1 час 11 минут, проведенные на корте, Халеп реализовала пять брейк-пойнтоа из 13-ти и отыграла все три брейк-пойнта, имевшихся у Мертенс. Симона выполнила два эйса и избежала двойных ошибок, а Элисе ни разу не подала навылет и совершила пять двойных. Между собой теннисистки играли впервые.В 1/8 финала Халеп встретится с чешкой(Q), которая была сильнее испанки(WC) – 7:5, 6:2.Ранее Халеп и Кристина Плишкова встречались два раза и оба раза первенствовала румынка.Симона Халеп (Румыния, 1) — Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:0, 6:3Кристина Плишкова (Чехия, Q) — Сара Соррибес-Тормо (Испания, WC) – 7:5, 6:2