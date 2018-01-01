Мадрид. Квитова обыграла Пуиг и вышла в 1/8 финала и другие результаты

Теннис.WTA. Premier. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд $ $7 435 455. Одиночный разряд. 56 участнцв

В Мадриде (Испания) на турнире Premier Mandatory- Mutua Madrid Open с призовым фондом $7 435 455 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Десятая ракетка мира, 28-летняя чешка(10) взяла верх над 24-летнейиз Пуэрто-Рико, занимающей в мировом рейтинге 65-е место, со счетом 6:3, 7:6(8).Теннисистки играли 1 час 53 минуты. За это время Квитова сделала два брейка и отыграла все восемь брейк-пойнтов, имевшихся у Пуиг. На счету Петры девять эйсов и столько же двойных ошибок, а Моника три раз подала навылет и совершила пять двойных ошибок. Благодаря этой победе чешке удалось сократит отставание в счете по личным встречам с Пуиг – 1:2.За выход в четвертьфинал соревнований Rвитова сыграет с победительницей матча Александра Саснович (Беларусь) — Анетт Контавейт (Эстония).Петра Квитова (Чехия, 10) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, WC) – 6:3, 7:6 (8)Каролина Возняцки (Дания, 2) — Эшли Барти (Австралия) – 6:2, 4:6, 6:4Кики Бертенс (Нидерланды) — Анастасия Севастова (Латвия, 15) – 6:4, 6:4Юлия Гёргес (Германия, 11) — Лара Арруабаррена (Испания, WC) – 2:6, 6:4, 6:2Каролин Гарсия (Франция, 7) — Петра Мартич (Хорватия) – 6:3, 7:5Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Виктория Азаренко (Беларусь, SR) – 6:2, 1:6, 7:5Слоан Стивенс (США, 9) — Саманта Стосур (Австралия) – 6:1, 6:3