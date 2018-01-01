Мадрид. Савчук без борьбы вышла во второй круг в парном разряде, Бондаренко снялась с турнира

Сегодня, 08:51 0 | Теннис

В Мадриде (Испания) на турнире Premier Mandatory- Mutua Madrid Open призовым фондом $7 435 455 в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинка Ольга Савчук (49-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница россиянка Анастасия Павлюченкова (79) в первом круге должны были играть с голландкой Деми Схюрс (29) и бельгийкой Элис Мертенс (32), которые снялись с турнира.



Соперницами Савчук и Павлюченковой по второму кругу будут седьмые сеяные словенка Андреа Клепач (17) и испанка Мария Хосе Мартинес Санчес (17).



Отметим, что Катерина Бондаренко должна была стартовать на турнире в дуэте с Александрой Крунич из Сербии, но украинка снялась из-за травмы. Бондаренко и Крунич в основной сетке заменили китаянка Пэн Шуай и американка Кристина Макхэйл.

В Мадриде (Испания) на турнире Premier Mandatory- Mutua Madrid Open призовым фондом $7 435 455 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(49-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница россиянка(79) в первом круге должны были играть с голландкой(29) и бельгийкой(32), которые снялись с турнира.Соперницами Савчук и Павлюченковой по второму кругу будут седьмые сеяные словенка Андреа Клепач (17) и испанка Мария Хосе Мартинес Санчес (17).Отметим, что Катерина Бондаренко должна была стартовать на турнире в дуэте с Александрой Крунич из Сербии, но украинка снялась из-за травмы. Бондаренко и Крунич в основной сетке заменили китаянка Пэн Шуай и американка Кристина Макхэйл.