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Мадрид. Савчук без борьбы вышла во второй круг в парном разряде, Бондаренко снялась с турнира
Мадрид. Савчук без борьбы вышла во второй круг в парном разряде, Бондаренко снялась с турнираВ Мадриде (Испания) на турнире Premier Mandatory- Mutua Madrid Open призовым фондом $7 435 455 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Ольга Савчук (49-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница россиянка Анастасия Павлюченкова (79) в первом круге должны были играть с голландкой Деми Схюрс (29) и бельгийкой Элис Мертенс (32), которые снялись с турнира.

Соперницами Савчук и Павлюченковой по второму кругу будут седьмые сеяные словенка Андреа Клепач (17) и испанка Мария Хосе Мартинес Санчес (17).

Отметим, что Катерина Бондаренко должна была стартовать на турнире в дуэте с Александрой Крунич из Сербии, но украинка снялась из-за травмы. Бондаренко и Крунич в основной сетке заменили китаянка Пэн Шуай и американка Кристина Макхэйл.
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