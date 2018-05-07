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Рейтинг WTA. Свитолина – четвертая, Цуренко и Бондаренко ослабили позиции, Завацкая поднялась на 63 пункта
Рейтинг WTA. Свитолина – четвертая, Цуренко и Бондаренко ослабили позиции, Завацкая поднялась на 63 пунктаЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 7 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина удерживает четвертое место. На четыре позиции поднялась Катерина Козлова (66-я), одну потеряла Леся Цуренко (39), три - Катерина Бондаренко (80).

Места во второй сотне мирового рейтинга теперь занимают четыре украинки. На один пункт поднялись Марта Костюк (133) и Ангелина Калинина (136), три пункта потеряла Даяна Ястремская (180). Катарина Завацкая взлетела на 63 строчки и впервые в карьере вошла в топ-200, заняв 197-е место.

В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп, с отрывом от датчанки Каролин Возняцки  в 1265 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира чешка Петра Квитова.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 07.05.2018г.:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8055 очков
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6790
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6065
4 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5450
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) –5273
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5100
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4700
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4276
9 (9). Слоан Стивенс (США) - 3939
10 (10). Петра Квитова (Чехия) - 3550
 …
39 (38). Леся Цуренко (Украина) – 1260
66 (70). Катерина Козлова (Украина) – 894
80 (77). Катерина Бондаренко (Украина) –  775
133 (134). Марта Костюк (Украина) – 462
136 (137). Ангелина Калинина (Украина) – 455
180 (177). Даяна Ястремская (Украина) – 324
197 (260). Катарина Завацкая (Украина) - 290

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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