Рейтинг WTA. Свитолина – четвертая, Цуренко и Бондаренко ослабили позиции, Завацкая поднялась на 63 пункта

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 7 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки.удерживает четвертое место. На четыре позиции поднялась(66-я), одну потеряла(39), три -(80).Места во второй сотне мирового рейтинга теперь занимают четыре украинки. На один пункт поднялись(133) и(136), три пункта потеряла(180).взлетела на 63 строчки и впервые в карьере вошла в топ-200, заняв 197-е место.В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп, с отрывом от датчанки Каролин Возняцки в 1265 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира чешка Петра Квитова.1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8055 очков2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 67903 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 60654 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 54505 (5). Елена Остапенко (Латвия) –52736 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 51007 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 47008 (8). Винус Уильямс (США) – 42769 (9). Слоан Стивенс (США) - 393910 (10). Петра Квитова (Чехия) - 355039 (38). Леся Цуренко (Украина) – 126066 (70). Катерина Козлова (Украина) – 89480 (77). Катерина Бондаренко (Украина) – 775133 (134). Марта Костюк (Украина) – 462136 (137). Ангелина Калинина (Украина) – 455180 (177). Даяна Ястремская (Украина) – 324197 (260). Катарина Завацкая (Украина) - 290