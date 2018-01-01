Мадрид. Людмила Киченок не прошла во второй круг в парном разряде

Вчера, 22:20 62 | Теннис

В Мадриде (Испания) на турнире Premier Mandatory- Mutua Madrid Open c призовым фондом $7 435 455 в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинка Людмила Киченок (36-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с австралийкой Моник Адамчак (44) проиграли шестым cеяным чешкам Барборе Крейчиковой (27) и Катержине Синяковой (7) со счетом 2:6, 2:6.



Поединок длился 55 минут. Киченок и Адамчак сделали два эйса и допустили четыре двойные ошибки, а их соперницы реализовали четыре брейк-пойнта из шести и три раза подали навылет при одной двойной ошибке.



Напомним, днем ранее с победы стартовала Надежда Киченок в паре с австралийкой Анастасией Родионовой, обыграв американку Ракель Атаво и немку Анну-Лену Гренефельд – 6:2, 6:4.

Во втором круге им будут противостоять вторые сеяные чешки Андреа Главачкова и Барбора Стрыкова.











В Мадриде (Испания) на турнире Premier Mandatory- Mutua Madrid Open c призовым фондом $7 435 455 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(36-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с австралийкой(44) проиграли шестым cеяным чешкам(27) и(7) со счетом 2:6, 2:6.Поединок длился 55 минут. Киченок и Адамчак сделали два эйса и допустили четыре двойные ошибки, а их соперницы реализовали четыре брейк-пойнта из шести и три раза подали навылет при одной двойной ошибке.Напомним, днем ранее с победы стартовалав паре с австралийкой, обыграв американкуи немку– 6:2, 6:4.Во втором круге им будут противостоять вторые сеяные чешки Андреа Главачкова и Барбора Стрыкова.