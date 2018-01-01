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Мадрид. Людмила Киченок не прошла во второй круг в парном разряде
Мадрид. Людмила Киченок не прошла во второй круг в парном разрядеВ Мадриде (Испания) на турнире Premier Mandatory- Mutua Madrid Open c призовым фондом $7 435 455 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Людмила Киченок (36-я  в парном рейтинге WTA) в дуэте с австралийкой Моник Адамчак (44) проиграли шестым cеяным чешкам Барборе Крейчиковой (27) и Катержине Синяковой (7) со счетом 2:6, 2:6.

Поединок длился 55 минут. Киченок и Адамчак сделали два эйса и допустили четыре двойные ошибки, а их соперницы реализовали четыре брейк-пойнта из шести и три раза подали навылет при одной двойной ошибке.

Напомним, днем ранее с победы стартовала Надежда Киченок в паре с австралийкой Анастасией Родионовой, обыграв американку Ракель Атаво и немку Анну-Лену Гренефельд – 6:2, 6:4.
Во втором круге им будут противостоять вторые сеяные чешки Андреа Главачкова и Барбора Стрыкова.





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