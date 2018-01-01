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Мужская сборная Китая по настольному теннису выиграла ЧМ; украинцы разделили 27-28 места
Мужская сборная Китая по настольному теннису выиграла ЧМ; украинцы разделили 27-28 местаСегодня, 6 мая, в Хальмштаде (Швеция) завершился командный чемпионат мира по настольному теннису.

В финале мужского турнира сборная Китая победила команду Германии – 3:0. Бронзу разделили команды Южной Кореи Швеции.

Мужская сборная Украины, выступавшая во втором Дивизионе  в плей-офф за 25-32 места победила Данию (3:1). В следующем матче против Ирана за 25-28 места решалась судьба путевки в Championships Division. К сожалению, украинцы уступили иранцам – 1:3 и на следующем чемпионате мира также будут играть во втором Дивизионе.
Вторая путевка в элитный дивизион досталась венграм, которые во втором полуфинале за 25-28 места одолели словаков (3:2).
В финальном матче за 25-26 места сборная Венгрии победила команду Ирана со счетом 3-2.

Сборную Украины на чемпионате мира представляли Коу Лей, Денис Калачевский, Евгений Прищепа, Виктор Ефимов. Тренер: Владимир Геворгизов.

Напомним, днем ранее у женщин золото завоевали также китаянки, а украинки разделили 5-8 места.

Настольный теннис. Командный чемпионат мира. Хальмштад (Швеция), 6 мая
Мужчины. Championships Division
1/4 финала
Германия – Бразилия – 3:1
Южная Корея – Япония – 3:1
Швеция – Венгрия – 3:0
Китай – Австрия – 3:0

1/2 финала
Китай – Швеция – 3:0
Корея – Германия – 2:3

Финал
Китай – Германия – 3:0

Итоговая классификация
1. Китай
2. Германия
3. Южная Корея и Швеция

Второй Дивизион
За 25-28 места
УКРАИНА – Иран – 1:3
Венгрия – Словакия – 3:2

За 25-26 места
Иран – Венгрия – 2:3

Итоговая классификация
25. Венгрия
26. Иран
27-28. УКРАИНА и Словакия
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