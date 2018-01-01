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Мадрид. Цуренко проиграла Квитовой в первом круге и другие результаты
Мадрид. Цуренко проиграла Квитовой в первом кругеВ Мадриде (Испания) на турнире Premier Mandatory- Mutua Madrid Open  призовым фондом $7.435.455 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

28-летняя украинка Леся Цуренко, занимающая в мировом  рейтинге 38-е место, разгромно проиграла своей ровеснице из Чехии, десятой ракетке мира Петре Квитовой (10) со счетом 1:6, 2:6.

Поединок длился 1 час 1 минуту. Цуренко реализовала два брейк-пойнта из восьми, а Квитова – шесть из девяти. Леся ни разу не подала навылет и совершила четыре двойные ошибки против одного эйса и пяти двойных у Петры. Теперь в их личном противостоянии чешка лидирует со счетом 2:0.

Во втором круге соперницей Квитовой будет Моника Пуиг (WC) из Пуэрто-Рико, которая в трех сетах обыграла Зарину Дияс (LD)  из Казахстана – 6:4, 2:6, 6:2.

Напомним, днем ранее Элина Свитолина (4) стартовала с победы над француженкой Ализе Корне – 6:2, 6:2 и во втором круге встретится с испанкой Карлой Суарес-Наварро, которая была сильнее чешки Барборы Стрыковой – 6:3, 6:3.

Марта Костюк не смогла пробиться во второй круг, уступив в трех сетах испанке Ларе Арруабаррене (WC) – 3:6, 6:4, 3:6.

Теннис.WTA. Premier. Мадрид )Испания). Грунт. Призовой фонд $ $7 435 455.  Одиночный разряд. 56 участниц.
Первый круг
Петра Квитова (Чехия, 10) — Леся Цуренко (Украина) – 6:1, 6:2
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, WC) – Зарина Дияс (Казахстан, LD) – 6:4, 2:6, 6:2

Элина Свитолина (Украина, 4) — Ализе Корне (Франция) – 6:2, 6:2
Карла Суарес-Наварро (Испанаия) – Барбора Стрыков (Чехия) – 6:3, 6:3

Лара Арруабаррена (Испания, WC) — Марта Костюк (Украина, WC) – 6:3, 4:6, 6:3
Юлия Гёргес )Германия, 11) – Тимеа Бабош (Венгрия) – 6:2, 6:4

Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Елена Веснина (Россия) – 6:4, 6:2
Сара Соррибес-Тормо (Испания, WC) — Мэдисон Кис (США, 13) – 7:5, 6:2

Саманта Стосур (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:1, 6:7, 6:3
Слоан Стивенс (США, 9) — Сильвия Солер-Эспиноса (Испания) – 6:3, 6:2

Виктория Азаренко (Беларусь, SR) — Александра Крунич (Сербия) – 6:3, 6:3
Кристина Плишкова (Чехия) — Наталья Вихлянцева (Россия) – 6:4, 6:4

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Пэн Шуай (Китай) – 6:4, 6:2
Донна Векич (Хорватия) — Георгина Гарсия Перес (Испания, WC) – 6:2, 6:4

Дарья Касаткина (Россия, 14) — Ван Цян (Китай) – 7:5, 7:6
Сорана Кырстя (Румыния) — Катержина Синякова (Чехия) – 6:4, 2:6, 6:4

Анетт Контавейт (Эстония) — Винус Уильямс (США, 8) – 3:6, 6:3, 6:2
Александра Саснович (Беларусь) — Даниэль Коллинз (США) – 7:5, 6:2

Каролин Гарсия (Франция, 7) — Доминика Цибулкова (Словакия) – 6:1, 7:5
Петра Мартич (Хорватия) — Светлана Кузнецова (Россия) – 6:4, 6:2

Ирина Бегу (Румыния) — Елена Остапенко (Латвия, 5) – 6:3, 6:3
Мария Шарапова (Россия) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния) – 6:4, 6:1

Чжан Шуай (Китай) — Наоми Осака (Япония) – 6:1, 7:5
Кристина Младенович (Франция) — Коко Вандевей (США, 12) – 7:5, 6:0

Кики Бертенс (Нидерланды) — Мария Саккари (Греция) – 6:4, 6:4
Анастасия Севастова (Латвия, 15) — Анна Шмидлова (Словакия) – 6:3, 4:6, 6:3

Каролина Возняцки (Дания, 2) — Дарья Гаврилова (Австралия) – 6:3, 6:1
Эшли Барти (Австралия) — Сара Эррани (Италия) – 6:1, 6:4

Симона Халеп (Румыния, 1) — Екатерина Макарова (Россия) – 6:1, 6:0

Бернарда Пера (США) — Арина Соболенко (Беларусь) – 6:4, 2:6, 6:3
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