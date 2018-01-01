Мадрид. Цуренко проиграла Квитовой в первом круге и другие результаты

Теннис.WTA. Premier. Мадрид )Испания). Грунт. Призовой фонд $ $7 435 455. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Мадриде (Испания) на турнире Premier Mandatory- Mutua Madrid Open призовым фондом $7.435.455 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.28-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 38-е место, разгромно проиграла своей ровеснице из Чехии, десятой ракетке мира(10) со счетом 1:6, 2:6.Поединок длился 1 час 1 минуту. Цуренко реализовала два брейк-пойнта из восьми, а Квитова – шесть из девяти. Леся ни разу не подала навылет и совершила четыре двойные ошибки против одного эйса и пяти двойных у Петры. Теперь в их личном противостоянии чешка лидирует со счетом 2:0.Во втором круге соперницей Квитовой будет(WC) из Пуэрто-Рико, которая в трех сетах обыграла(LD) из Казахстана – 6:4, 2:6, 6:2.Напомним, днем ранее(4) стартовала с победы над француженкой– 6:2, 6:2 и во втором круге встретится с испанкой, которая была сильнее чешки– 6:3, 6:3.не смогла пробиться во второй круг, уступив в трех сетах испанке(WC) – 3:6, 6:4, 3:6.Петра Квитова (Чехия, 10) — Леся Цуренко (Украина) – 6:1, 6:2Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, WC) – Зарина Дияс (Казахстан, LD) – 6:4, 2:6, 6:2Элина Свитолина (Украина, 4) — Ализе Корне (Франция) – 6:2, 6:2Карла Суарес-Наварро (Испанаия) – Барбора Стрыков (Чехия) – 6:3, 6:3Лара Арруабаррена (Испания, WC) — Марта Костюк (Украина, WC) – 6:3, 4:6, 6:3Юлия Гёргес )Германия, 11) – Тимеа Бабош (Венгрия) – 6:2, 6:4Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Елена Веснина (Россия) – 6:4, 6:2Сара Соррибес-Тормо (Испания, WC) — Мэдисон Кис (США, 13) – 7:5, 6:2Саманта Стосур (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:1, 6:7, 6:3Слоан Стивенс (США, 9) — Сильвия Солер-Эспиноса (Испания) – 6:3, 6:2Виктория Азаренко (Беларусь, SR) — Александра Крунич (Сербия) – 6:3, 6:3Кристина Плишкова (Чехия) — Наталья Вихлянцева (Россия) – 6:4, 6:4Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Пэн Шуай (Китай) – 6:4, 6:2Донна Векич (Хорватия) — Георгина Гарсия Перес (Испания, WC) – 6:2, 6:4Дарья Касаткина (Россия, 14) — Ван Цян (Китай) – 7:5, 7:6Сорана Кырстя (Румыния) — Катержина Синякова (Чехия) – 6:4, 2:6, 6:4Анетт Контавейт (Эстония) — Винус Уильямс (США, 8) – 3:6, 6:3, 6:2Александра Саснович (Беларусь) — Даниэль Коллинз (США) – 7:5, 6:2Каролин Гарсия (Франция, 7) — Доминика Цибулкова (Словакия) – 6:1, 7:5Петра Мартич (Хорватия) — Светлана Кузнецова (Россия) – 6:4, 6:2Ирина Бегу (Румыния) — Елена Остапенко (Латвия, 5) – 6:3, 6:3Мария Шарапова (Россия) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния) – 6:4, 6:1Чжан Шуай (Китай) — Наоми Осака (Япония) – 6:1, 7:5Кристина Младенович (Франция) — Коко Вандевей (США, 12) – 7:5, 6:0Кики Бертенс (Нидерланды) — Мария Саккари (Греция) – 6:4, 6:4Анастасия Севастова (Латвия, 15) — Анна Шмидлова (Словакия) – 6:3, 4:6, 6:3Каролина Возняцки (Дания, 2) — Дарья Гаврилова (Австралия) – 6:3, 6:1Эшли Барти (Австралия) — Сара Эррани (Италия) – 6:1, 6:4Симона Халеп (Румыния, 1) — Екатерина Макарова (Россия) – 6:1, 6:0Бернарда Пера (США) — Арина Соболенко (Беларусь) – 6:4, 2:6, 6:3