Женская сборная Китая по настольному теннису выиграла ЧМ; украинки разделили 5-8 места

Вчера, 15:27 122 | Теннис

В Хальмштаде (Швеция) проходит командный чемпионат мира по настольному теннису.



В финале женского турнира сборная Китая победила команду Японии– 3:1. Бронзу разделили команды Кореи и Гонконга.



Женская сборная Украины, которая впервые в своей истории вышла в восьмерку сильнейших команд мира, в 1/4 финала уступила соперницам из Японии, разделив 5-8 места.

Напомним, сборную Украины представляли Татьяна Биленко, Анна Гапонова, Маргарита Песоцкая, Соломия Братейко, Вероника Гуд. Тренер: Маргарита Песоцкая.



Настольный теннис. Командный чемпионат мира. Хальмштад (Швеция), 5 мая

Женщины

1/4 финала

Китай – Австрия – 3:0

Гонконг – Румыния – 3:0

Япония – УКРАИНА – 3:0

Южная Корея – КНДР – без игры



1/2 финала

Китай – Гонконг – 3:1

Япония – Корея – 3:0



Финал

Китай – Япония – 3:1



Итоговая классификация

1. Китай

2. Япония

3. Корея и Гонконг

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5-8 УКРАИНА В Хальмштаде (Швеция) проходит командный чемпионат мира по настольному теннису.В финале женского турнира сборная Китая победила команду Японии– 3:1. Бронзу разделили команды Кореи и Гонконга.Женская сборная Украины, которая впервые в своей истории вышла в восьмерку сильнейших команд мира, в 1/4 финала уступила соперницам из Японии, разделив 5-8 места.Напомним, сборную Украины представляли Татьяна Биленко, Анна Гапонова, Маргарита Песоцкая, Соломия Братейко, Вероника Гуд. Тренер: Маргарита Песоцкая.Китай – Австрия – 3:0Гонконг – Румыния – 3:0Япония – УКРАИНА – 3:0Южная Корея – КНДР – без игрыКитай – Гонконг – 3:1Япония – Корея – 3:0Китай – Япония – 3:11. Китай2. Япония3. Корея и Гонконг5-8 УКРАИНА