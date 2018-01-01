Женская сборная Украины по настольному теннису завершила выступление на ЧМ в 1/4 финала

Настольный теннис. Командный чемпионат мира. Хальмштад (Швеция), 3 мая

В Хальмштаде (Швеция) проходит командный чемпионат мира по настольному теннису.Женская сборная Украины, которая впервые в своей истории вышла в восьмерку сильнейших команд мира, не смогла пробиться в полуфинал турнира, проиграв серебряным призерам чемпионат мира-2016 команде Японии со счетом 0:3. Свои встречи проиграли Маргарита Песоцкая (2:3), Татьяна Биленко (0:3) и Анна Гапонова (0:3).Напомним, на стадии группового этапа украинки также проиграли японкам – 0:3.В другом четвертьфинале китаянки победили австриек (3:0).Команды Южной и Северной Кореи должны были играть друг против друга, но игра не состоялась. Соперницы вышли на матч, пожали друг другу руки, поздравили с выходом в финальную часть чемпионата мира, и в полуфинале будет играть Объединенная команда Кореи, как это уже было один раз 27 лет назад. Тогда Объединенная команда Кореи на Чемпионате мира 1991 года победила в финале китайскую команду и завоевала золото.Последний участник полуфинала определится в матче Гонконг – Румыния.Отметим, что команды, вышедшие в полуфинал, гарантировали себе, как минимум бронзовые награды.Маргарита Песоцкая – Мима Ито – 2:3 (4:11, 11:6, 5:11, 15:13, 11:13)Татьяна Биленко – Касуми Исикава – 0:3 (5:11, 5:11, 2:11)Анна Гапонова – Мию Хирано - 0:3 (2:11, 5:11, 1:11)